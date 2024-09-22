AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İstanbul-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında yer alan Yıldızeli İstasyonu'nu 23 Eylül Pazartesi günü itibarıyla hizmete alınacağını duyurdu. Milletvekli Arslan, Tokatlı vatandaşların bu yeni istasyon sayesinde hızlı tren konforuna daha kolay erişebileceğini belirtti.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - 26 Nisan 2023'te hizmete giren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerini Ankara merkezli YHT ağına bağlayarak yaklaşık 1,3 milyon kişiye konforlu ulaşım imkanı sundu. Bu büyük ulaşım projesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların hızlı ve rahat ulaşım taleplerini karşılamaya devam ediyor.

İSTANBUL-SİVAS YHT HATTI’NDA YENİ DÖNEM

İstanbul-Ankara-Sivas YHT Hattı'nda Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun ve Akdağmadeni istasyonlarının ardından, Yıldızeli ve Elmadağ istasyonları hizmete açılıyor.

Milletvekili Arslan, bu iki yeni istasyonun 23 Eylül'den itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Tokatlılar, Yıldızeli İstasyonu sayesinde hem İstanbul-Sivas hem de Ankara-Sivas YHT hattını kullanarak rahat ve hızlı bir yolculuk deneyimi yaşayacak.

TOKATLILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR ULAŞIM ADIMI

Yıldızeli İstasyonu'nun hizmete girmesi, Tokatlılar için büyük bir avantaj sunuyor. Artık İstanbul-Sivas ve Ankara-Sivas YHT hatları üzerinden, Tokatlı yolcular Yıldızeli durağı ile hızlı trene kolayca erişebilecek. Bu gelişme, bölgedeki ulaşımın kalitesini artırırken, yolculuk sürelerini de önemli ölçüde kısaltacak.