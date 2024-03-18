18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü nedeniyle Tokat'ta 5 bin kişilik Şehitlere Vefa İftarı düzenlendi. Kalabalık iftarını Yoğurtlu Yarma Çorbası, Üzüm Hoşafı ve ekmekten oluşan özel Çanakkale Menüsü ile açarak Çanakkale şehitlerine yad ettiNurhan İÇMEZ / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Tokat'ın Onbeşlilerinin sembolleştiği 18 Mart Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü nedeniyle Tokat'ta Şehitlere Vefa İftarı düzenlendi. İftara Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti İl Başkanı Ali Özer ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftarda İl Müftüsü Esat Yapıcı, dua gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Meydanında kurulan 5 bin kişilik kardeşlik sofrasında gerçekleşen Şehitlere Vefa iftarının menüsü de özeldi.

Tokat'ta gerçekleşen Şehitlere Vefa iftarında 5 bin kişiye Çanakkale Menüsü ikram edildi. O menüde Yoğurtlu Yarma Çorbası, Üzüm Hoşafı ve ekmek bulunuyor.

EROĞLU: KARDEŞLİK SOFRASINDA ŞEHİTLERİMİZİ ANIYORUZ

İftar programında konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "18 Mart bu ülkeyi ülke yapan ve bizim Çanakkale gibi çok önemli bir zaferimizin olduğu bir gün. Biz de hem 18 Mart Çanakkale zaferimiz hem de şehitlerimizi anmak için Tokat'ta bugün Şehitlere Vefa iftarı yapıyoruz. Şehrimizin merkezinde, Cumhuriyet Meydanında 5 bin kişiyle şehitlerimizi anıyoruz. Hem bu iftarda şehitlerimizi anıyoruz, hem bir araya geliyoruz. Burada kardeşlik sofrası kuruyoruz. Ve burada da şehitlerimize inşallah dualar gönderiyoruz. Bayağı da yoğun bir katılım var, maşallah diyorum" dedi.

MİLLETİMİZ VAR OLSUN

İftarda özel Çanakkale Menüsü hazırlandığını belirten Eroğlu, "Tabii bizim burada menümüz özel Çanakkale menüsü. Üzüm hoşafı, yoğurtlu yarma çorbası ve ekmekten oluşan bir menümüz var. Yani adeta bir Çanakkale menüsünü de biz burada halkımızla beraber Çanakkale'yi anarken bu menüyle iftarımızı yapalım istedik. Çok da güzel oldu. Çok da güzel teveccühler var. Ben bir kez daha buradan Çanakkale şehitlerimizi anıyorum. Rabbimden onlara rahmet diliyorum. Milletimiz hep var olsun diyorum. Rabbim bir daha bu ülkeye Çanakkale gibi böyle zorlu sınavlar vermesin" diye konuştu.