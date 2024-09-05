Tokat'ta Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında 2015 yılında hizmete sunulan ve zaman içerisinde bakımsız hale gelen Çocuk Trafik Eğitim Parkı yenileniyorTokat Haber / TOKAT (İGFA) - Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na giderek bir inceleme yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, parkın kıymetli bir yer olduğunu ve daha verimli kullanmak amacıyla parkın hızlıca yenileneceğini söyledi.

Başkan Yazıcıoğlu, "Buraya geldik, gördük. Gerçekten çok bakımsız ve çok kötü bir halde. Şimdi burayı baştan sona kadar yenileme kararı aldık. Ama burayı daha verimli kullanmak bakımından velilerimizin de vakit geçirebileceği, çay içebileceği alanları oluşturmak, aynı zamanda gençlerimize yine bu trafik eğitimini vermek, daha büyük bir oyun parkıyla, daha zengin aktivitelerle burayı siz kıymetli vatandaşlarımıza kazandıracağız. Değişim yavaş yavaş başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: igf