Tokat'ta, Ramazan ayının manevi atmosferi, iki farklı noktada kurulan iftar çadırları ile şehre yayılıyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

BURSA (İGFA) - Tokat'ta Yeşilırmak kenarında yer alan 4 bin kişilik dev iftar çadırı ve Tokat Belediyesi Düğün Salonunda kurulan 2 bin kişilik iftar alanı olmak üzere, toplamda 6 bin kişiye iftar yemeği veriliyor. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu, bu büyük sofralar etrafında can buluyor.

BAŞKAN EROĞLU'DAN RAMAZAN MESAJI

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek, "Ramazan, aynı sofranın etrafında buluşup, değerli hemşehrilerimizin duasını almak demektir. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin, sofralarımızı bereketli kılsın" dedi. Geleneksel hale gelen iftar çadırlarının dostluk ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Eroğlu, "Herkesin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şehrimizin iki farklı noktasında günlük 6 bin kişiye lezzetli ve hijyenik yemekler sunuyoruz. Öğrenciler, iftara yetişemeyenler ve iftarını burada açmak isteyen herkes faydalanıyor" şeklinde konuştu.