İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı’nda Tokatlılarla buluştu.TOKAT (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Tokat’ta yoğun ilgiyle karşılandı.

İmamoğlu’nu taşıyan otobüs, konuşmanın yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na, vatandaşların sevgi gösterileri nedeniyle zorlukla ulaştı.

Aynı sahne, konuşma bittikten sonra da yaşandı. Gaziosmanpaşa Bulvarı boyunca İmamoğlu’nu taşıyan otobüsü takip eden vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na çeşitli hediyeler verip, fotoğraf çektirdi.

"İKİNCİ TUR YOK, İLK TURDA KAZANACAĞIZ"

Başkan İmamoğlu, yaptığı konuşmada, “İstanbul'da seçimi elimizden almak için, bütün gayretleri gösterdiler. Yetinmediler; yüzlerce müfettiş yolladılar seçildikten sonra. Yetinmediler; uydurma bir dava açtılar. Yetinmediler; bu davada olmayan bir suç üzerinden, rekor bir ceza verdiler. Efendim neymiş? Bu seçimi kazanacaklar ve seçimden sonra Ekrem İmamoğlu'nu siyasi yasaklı hale getirecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti? ‘İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır’ demişti. Yetinmedi, ne dedi? ‘İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder’ demiştir. Son zamanlarda ilk kez doğruyu gördü. Bu seçimi, ilk turda kazanacağız. İkinci tur yok. İlk turda kazanacağız. Biz, Millet İttifakı olarak, bugünün işini yarına bırakmayacağız. Biz, Millet İttifakı olarak, sandıklarda oy patlaması yapacağız. İstanbul'da nasıl hep birlikte sandığa koştuk, İstanbul'da nasıl hep birlikte sandığa sahip çıktık; Türkiye'de de aynısını yapacağız. Ve milletçe kazanacağız. 86 milyon insanımız kazanacak. Bunların kazanma dönemi bitti. Kazananlar kulübü değişti. Bir avuç insanın kazanan kulübü vardı, Şimdi 86 milyon insanımızın kazanma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.