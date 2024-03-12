Tokat'ta basamak sayısı efsaneye dönüşen ve halk arasında Kırkbadallar olarak anılan merdivenlerin aslında kaç basamaktan oluştuğunu biliyor musunuz?Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat denince akla Tokat Kebabı,Tokat asma yaprağı, Tokat Kalesi, Mevlevihane, Sulusokak Taşhan ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz birçok tarihi güzellik ve yemek gelir. İşte Tokat'ta akla gelen yerlerden birisi de Kırkbadallar.

Tokat'ta Ali Paşa Mahallesini Cemalettin Mahallesi’ne bağlayan ve halk arasında Kırkbadallar olarak bilinen merdivenler Tokat'ın sembol noktalarından biri.

ARİF NİHAT ASYA'YA BİLE İLHAM OLDU

Arif Nihat Asya'ya bile ilham olan Tokat'ın Kırkbadalları şehir merkezinde 2 mahalleyi birbirine bağlayan adeta bir köprü ve sembol bir nokta. Peki Kırkbadallar'a neden Kırkbadallar deniyor?

PEKİ KIRKBADALLAR ASLINDA KAÇ BASAMAK?

Anadolu'da, özellikle de Tokat'ta kullanılan bir kelimedir badal. Tokat'ta badal merdiven ya da basamak anlamına geliyor. Tokat'ın Kırkbadalları aslında 102 basamaklı olmasına rağmen halk arasında diğer şekliyle anılıyor.

Tokat Belediyesi tarafından 2018 yılında bir bakım çalışmasından da geçirilen basamaklar günümüzde de aktif olarak kullanılıyor.

Arif Nihat Asya'nın şiirine konu olan badalların dizeleri ise şöyle: O tarafta “Topçam'ın doruğunda ‘Tek Mezar’

Altında ‘Kırk kız’ yatar;

Yakınında kırk kıza,

Ayna olan bir pınar…

Şurada beri tarafta Tokat’tan Haç Dağı’na

Tırmanan Kırk Badal var.

Kırk kız bulunan bir yanda, inip gitsen,

Tarihinden kalma Gök Medrese’ye kadar. (Arif Nihat ASYA)