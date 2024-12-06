Tokat’ta yıllardır uçuşlara engel olan sis, yeni Tokat Havalimanı’nın modern teknolojik altyapısı sayesinde sorun olmaktan çıktı.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Yeni Tokat Havalimanı'nda sisli hava engel olmaktan çıktı. Eski havalimanında sıkça yaşanan uçak seferi iptalleri ve aksaklıklar, ILS (Aletli İniş Sistemi) ile sona erdi. Yoğun sis altında dahi İstanbul uçağı güvenle iniş yaptı, ardından yolcularını alarak havalandı. Tokatlılar bu gelişmeden oldukça memnun.

ILS (Instrument Landing System), uçakların özellikle kötü hava koşullarında güvenle iniş yapmasını sağlayan bir sistemdir. Pistteki özel cihazlarla uçağın doğru yükseklikte ve yönlendirmeyle iniş yapmasına olanak tanır. Eski havalimanında bulunmayan bu sistem, yeni havalimanında kuruldu ve uçuş güvenliği artık üst düzeyde.

Eski Tokat Havalimanı Pilotların Korkulu Rüyasıydı

Tokat’ın eski havalimanı, coğrafi şartlar ve teknolojik eksiklikler nedeniyle pilotlar için büyük zorluklar yaratıyordu. Özellikle sisli havalarda iniş yapmak neredeyse imkânsızdı. Uçuş güvenliğini tehdit eden bu durum, sıkça sefer iptallerine ve yolcuların mağduriyetine neden oluyordu.

Yeni Tokat Havalimanı'nın Teknik Özellikleri

Pist Boyutları: 2.700 x 45 metre, beton kaplamalı.

Yaklaşma Sistemleri: ILS, VOR, NDB, DME cihazları mevcut.

Terminal Alanı: 16.200 m² büyüklüğünde.

Yolcu Kapasitesi: Yıllık 80.000 kişi.

Apron Kapasitesi: 7 uçaklık.

Şehir Merkezine Uzaklık: 17 km.

Yeni havalimanı, yalnızca Tokatlılara değil, çevre bölgelerdeki yolculara da büyük kolaylık sağlıyor.

Yolcular Memnun Ama Daha Fazla Uçuş Bekleniyor

Yeni havalimanı bölgeye ulaşımı kolaylaştırsa da Tokat halkı uçuş destinasyonlarının artırılmasını talep ediyor. Şu anda yalnızca İstanbul-Tokat hattında günlük uçuşlar bulunuyor. İzmir gibi diğer büyük şehirlerle direkt uçuşların olmaması, özellikle iş seyahati ve turistik geziler açısından önemli bir eksiklik olarak görülüyor.

Tokatlılar Daha Fazla Destinasyon Bekliyor

Tokat halkı, yeni havalimanının sunduğu modern imkanların daha fazla şehirle bağlantı kurarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Özellikle İzmir gibi turistik ve ticari şehirlerle seferler başlaması, hem bölge ekonomisine hem de ulaşım konforuna büyük katkı sağlayacak.