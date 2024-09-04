Tokat’ın merkezinde yer alan Niksar Yolu kavşağı bölgesinde Yeşil Dalga Uygulamasını hayata geçireceklerini belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, trafik problemini yönetecek sistemlerle vatandaşların hedeflerine daha sağlıklı ve daha kısa sürede ulaşacağını belirtti.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - okat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat’ın trafik sorununu en asgari seviyeye indirmek için uzman ekiplerle sahada uygulama çalışmalarına başladı. Uzman ekiplerle Belediye Başkanlık Makamında toplantı yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, son yapılan uygulamalar ve sistemlerle ilgili bilgi aldı.

Başkan Yazıcıoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Trafiği rahatlatmak amacıyla hazırladığımız ilk senaryoyu hayata geçiriyoruz. Hali hazırda 3 kavşağımızı Yeşil Dalga sistemine entegre ettik. Ana arterlerde yakın ara ile yer alan trafik ışıklarında peş peşe kırmızı ışığa yakalanmayı engellemek üzere Yeşil Dalga Sistemini aktif hale getiriyoruz. Gün içerisinde Çedaş güzergâhından gelen bir araç, Üniversite Hastanesine kadar hiç durmadan ilerleyebiliyor. Aynı şekilde Halil Rıfat Paşa İlköğretim Okulu bölgesinden gelen bir araç hiç durmadan Çedaş kavşağına kadar ilerleyebilecek" dedi.

3 farklı kavşak ise uzaktan müdahale edilebilir duruma getirildiğini kaydeden Başkan Yazıcıoğlu, "Trafik Kontrol Merkezimizi oluşturuyoruz. Kavşak düzenlemelerimiz, sistem montajlarımız ve trafik kontrol merkezimiz ile aslında sahaya yavaş yavaş indik ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Kavşak düzenlemelerimizi, sistem noktalarımızı artırdıkça trafik daha da rahatlayacak, vatandaşımız daha belirgin şekilde trafik probleminin azaldığını görecekler. Trafik Kontrol Merkezimizde yetkili arkadaşlarımız tarafından toplam 21 kavşakta anlık izlemeler yapılacak. Bunun ilk sinyallerini yeşil dalga noktasında bulunan kavşaklarımızda uygulamaya başlıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan Başkan Yazıcıoğlu, alternatif yollar için de çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Trafik problemini yönetecek, trafiği en asgari seviyeye indireceğiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde hedeflerine ulaşması için ciddi anlamda adımlar atıyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde vatandaşlarımız bunu daha belirgin bir şekilde hissedecekler." dedi.