Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, kırsal bölgelerdeki köy yollarını modernize etmek için geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Köy yollarının asfaltlanması ile, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ve Tokat İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerdeki ulaşım altyapısını modernize etmek için geniş çaplı bir yenileme sürecine girdi. Tokat'ın köy yollarını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi amaçlayan bu projeler, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandırmayı hedefliyor. Başkan Gürel'in liderliğinde yürütülen bu çalışmalar, Tokat'ın ulaşım alt yapısında kalıcı değişiklikler sağlamayı amaçlıyor.

KÖY GRUP YOLLARINA ÖNCELİK VERİLİYOR Tokat’ın kırsal bölgelerinde başlatılan bu projede, özellikle köy grup yolları öncelikli olarak ele alınıyor. İl Özel İdaresi’nin yürüttüğü detaylı planlama ve incelemeler doğrultusunda, her köy ve mahalleye özel önem veriliyor. Bu süreçte, yol yapım çalışmalarının köylerin ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN GÜREL’İN KAPSAMLI YAKLAŞIMI Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, bu projeyi sadece bir yol yapım süreci olarak değerlendirmiyor. Aynı zamanda, yerel halkın ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi ve halkla sürekli iletişimde bulunmayı hedefleyen bir strateji izliyor. Gürel, “Her köye dokunmadık alan bırakmayacağız” diyerek, Tokat’ın her noktasına hizmet götürme kararlılığını vurguluyor.

Güzelce Köyü Asfaltlama Çalışmalarında Sona Gelindi

Bu büyük projeler kapsamında Güzelce köyünün asfaltlama çalışmaları da sona yaklaştı. Yol yapım süreci tamamlandığında, köy halkının ulaşım koşulları büyük ölçüde iyileşecek ve köyde yaşam kalitesi artacak. Güzelce köyü muhtarı, Tokat Valisi ve Tokat İl Özel İdaresi’ne teşekkür ederek, köylerine verdikleri önem ve katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMAYA KATKI Tokat İl Özel İdaresi’nin kırsal bölgelere yönelik bu altyapı projeleri, sadece yol yapımını değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını da hedefliyor. Modern ulaşım altyapısının, kırsal kesimdeki üretim faaliyetlerine ve turizm potansiyeline katkı sağlayarak, şehirlerdeki nüfus yığılmasının önüne geçmesi bekleniyor.

BAŞKAN GÜREL : KÖYLERDE YAŞAM KALİTESİ ARTIYOR Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Tokat’ımızın her köşesine hizmet edeceğiz ve hizmet için varız. Köylerimizi kent kalitesine ulaştırmak için çalışacağız. Köylerimizde yaşam kalitesi arttıkça şehirlerdeki yığılmaların da önüne geçmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Gürel, köylere yapılan yatırımların, bölgenin uzun vadeli kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.