İYİ Parti Tokat Belediye Başkan adayı Hakan Karagöllü, Nevruz mesajında Türk milliyetçiliğinin simge isimlerinden Sinan Ateş'i andı. "Adam satmak yok" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.Nurhan İÇMEZ - TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - İYİ Parti'nin Tokat Belediye Başkan adayı Hakan Karagöllü, Nevruz Bayramı dolayısıyla anlamlı bir paylaşım yaparak, Türk milliyetçiliği hareketinin unutulmaz isimlerinden, suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları'nın eski Başkanı Sinan Ateş'i andı. Karagöllü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ateş'in hayat felsefesini yansıtan "adam satmak yok" sözleri dikkat çekti. Karagöllü paylaşımında, "Türk dünyasının Nevruzu kutlu olsun. Yakmış olduğumuz bu ateş, bize Sinan Ateş'i hatırlatıyor. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.

Karagöllü, paylaşımında, Ateş'in, zorluklar karşısında geri adım atmamanın, doğruluğu korumanın ve mazluma sahip çıkmanın önemini vurgulayan ifadelerine yer verdi. Video formatındaki paylaşımda, Ateş'in sesinden bir şiir de izleyicilerle buluştu, bu şiirde vurgulanan ilkelerle Nevruz Bayramı'nın ruhuna atıfta bulunuldu.

"ADAM SATMAK YOK"

Ankara’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in "Adam Satmak Yok" şirinin sözleri şu şekilde:

“"İleri adım atamayabilirsin ama zorluklar karşısında geri adım atmak yok! Düşersin tökezlersin aksarsın ama yere yatmak yok! Zalime vuramayabilirsin ama mazluma çatmak yok! Doğruyu yanlıştan ayıramadığın bir an gelebilir ama yanlışı doğruya katmak yok! Bazen refaha çıkmaya boyun yetmeyebilir ancak eğilerek pisliğe batmak yok! Bazeni, belkisi, aması olmaz, adam satmak yok. Adam satmak yok ”