Başlangıçta zararsız gibi görünen ilişkilerin zamanla insanın ruhunu ve bedenini zehirlemeye başlayabileceğini dile getiren uzmanlar, sağlıklı bir ilişkiye kıyasla, toksik bir ilişkide yaşam enerjisinin azaldığını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, son dönemde sık sık gündeme gelen toksik ilişki konusunu değerlendirdi.

Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, ilişkilerin, hayatımızın önemli bir parçası olduğunu; ancak bazen, başlangıçta zararsız gibi görünen ilişkilerin zamanla ruhumuzu ve bedenimizi zehirlemeye başlayabileceğini dile getirdi.

“Toksik ilişkiler genellikle tekrar eden döngülere girme eğilimindedir.” diyen Cumali Aydın, “İnsanlar, ilişkinin düzelebileceğini ya da sorunun kendi hatalarında olduğunu düşünmeye başlarlar. Bu düşünce tarzı, manipülasyonun bir parçası olabilir. Manipülatif davranışlar, kişinin karar mekanizmasını ele geçirir ve bu da diğer tarafı manipülasyona açık hale getirir. Ayrıca, kişinin kendi yetmezlik duyguları varsa, ilişkide bu duygulardan daha fazla etkilenebilirler. Aile de bu duruma katkıda bulunabilir; örneğin, bir baba kendi yetmezlik hissini çocuğuna yansıtabilir. Toksik ilişkilerde, yalnızlık ve terk edilme korkusu yaygındır. Kişi, zaman zaman sevildiğini hissetse de bazen sevilmediğini düşünebilir. Bu duygusal dalgalanmalar, kişinin genel olarak duygusal çöküş yaşamasına neden olabilir. Sonunda, kişi kendini başkalarına karşı kapatabilir ve ait olmadığı bir yerde hissedebilir.” diye konuştu.

KİŞİNİN KENDİ SINIRLARINI BELİRLEMESİ ÖNEMLİ

Toksik insanlara sınırlar koymadan önce, kişinin kendi sınırlarını belirlemesinin önemli olduğunu da söyleyen Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, “Sınırlar koymak, dışarıdan gelebilecek problemlere karşı kendimizi korumanın bir yolu olarak hizmet eder. Eğer bir durum rahatsızlık veriyorsa, kişinin duygularını ve düşüncelerini ifade etmesi önemlidir. Ancak, her zaman doğrunun söylenmesi uygun olmayabilir; bu nedenle, iletişimde dengeyi bulmak önemlidir.” dedi.