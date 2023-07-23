Ünlü işletmecilerden Tolga Karadeniz ve Yakutistanlı girişimci iş kadını Olga Krivonogova hayatlarını birleştirme kararı aldı.İSTANBUL (İGFA) - Yaz tatillerini Aydın'da yer alan Pamucak Richmond Ephesus Otel'de yapan Tolga Karadeniz ve Olga Krivonogova aldıkları sürpriz bir karar ile 6 aylık birlikteliklerini dünya evine girerek devam ettirme kararı aldılar.

Ünlü işletmeci Tolga Karadeniz, Yakutistan'dan gelin getirdiğini hatırlatırken,"Olga Krivonogova ile hayatımızı birleştirme kararı aldık. Kendisine "Altın Kelebeğim "diye hitap ediyorum. Benim için çok özel birisi. Kendisi çok zeki ve güçlü bir kadın. Her erkeğin arkasında güçlü ve zeki bir kadın kesinlikle olmalı.Olga'yı ilk gördüğümde 'işte evleneceğım kadın bu' demiştim. Kalbimde bir yıldız gibi parlıyor" diyerek mutluluğunu haykırdı.