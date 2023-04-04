Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının bereketini bu sefer Tomarzalılar ile yaşadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ramazan ayında ilçe ziyaretlerinde gönül almaya devam ediyor. Ramazan sofralarının bereketini paylaşmak için Tomarza’ya giden Başkan Büyükkılıç, AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından Tomarza Belediyesi Düğün Salonu’nda düzenlenen Geleneksel İftar Programı’nda ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

AK Parti Tomarza İlçe Başkanı Erhan Şahin’in ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile birlikte tek tek masaları gezen ve ilçe sakinleri ile partililerin Ramazan-ı Şerif aylarını tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Tomarza denilince cezbeden bir güç var, koşarak geliyoruz. Allah razı olsun. Bölgemizin güzel insanları, her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum, sevgili gençler alnınızdan öpüyorum” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ile rahmet ayıdır. Bu rahmetinden feyzinden, bereketinden istifade edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, deprem felaketi sonrası tek yürek olan Tomarza halkına teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Yaptığınız yardımlarla yanlarında oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Sizin felsefenizdeki kardeşlerinizle orada sizlerin temsilcisi olarak yer aldık. Gece demedi, gündüz demedi, fedakârca hizmet etti ve koşturdu. Elhamdülillah değerli başkanımıza ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim Allah’a şükürler olsun Kayseri denilince akla hayırseverler gelir. Yardımseverler gelir. Tomarza denilince daha fazlası gelir. Develi denilince de aynı şekilde, Pınarbaşı, Yahyalı denilince ya da Yeşilhisar veyahut Sarız denilince hiçbir zaman birbirinden ayırmıyoruz. Her birini bağrımıza basıyoruz. 16 ilçe belediye başkanımızla el ele verdik. Gönül gönüle verdik. Değerli valimizin de orada görev almasıyla adeta iş birliği ve el birliği halinde o bölgede harikalar, hizmetler o bölgeye koştu. Yardımlar o bölgeye adeta taşındı.”

“HEP BERABER TOMARZA, HEP BERABER KAYSERİ, HEP BERABER TÜRKİYE’YİZ”

Program sonunda Başkan Büyükkılıç, farklı siyasi partilerden istifa edip AK Parti’ye üye olanlara rozetlerini taktı. Büyükkılıç, “Değişik siyasi partilerden kardeşlerimiz var. Aynı kaygının insanlarıyız, devletin bekası her şeyin üzerinde, ay yıldızlı Türk bayrağımızın üzerinde oynanan oyunlar engellenmeli. Biriz, beraberiz, hep beraber Tomarza, hep beraber Kayseri, hep beraber Türkiye’yiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, iftar programından sonra teravih namazını Tomarza Merkez Cami’nde kıldı. Tomarzalılarla namaz sonrası sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Ramazan-ı Şerif’in birliği, beraberliği ve huzuru bambaşka. Bu mübarek gecelerin tacı olan teravih namazımızı Tomarza Merkez Camii’nde eda ederek, Tomarzalı hemşehrilerimizin hoş sohbeti ve hayır duaları ile mutlu olduk. Rabbim her birinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından namaz sonrasında vatandaşlara tatlı ikram edildi.