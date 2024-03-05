Saadet Partisi Tomarza Belediye Başkanı Selçuk Onat, Dadaloğlu mahallesini ziyaret etti ve burada gerçekleştirdiği etkinlikte projelerini tanıttı.Mehmet UZEL /KAYSERİ (İGFA) - Onat, Dadaloğlu mahallesinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri şu şekilde açıkladı: “Tomarza ilçemiz için çok sayıda projemiz var. Bunların içerisinde tüm mahallelerimizi içine alacak planlarımızı hazırladık. Sıkıntılara çözüm olmaya geliyoruz. Dinamik ekibimizle Tomarza’ya can katmaya geliyoruz. Gelişime uzak bırakılan Tomarza’ya gönül verenlere çare olmaya geliyoruz. Projelerimizden birkaçını söylemek gerekirse ilk olarak ‘Çiftçi Destek Projesi’. Tarım sektörünü güçlendirmeyi hedefleyen bir proje. Çiftçilere modern tarım teknikleri ve destek programları sunularak verimliliğin artırılmasını amaçlıyoruz. Tomarza ahalisi artık parmakla gösterilecek. Bir diğeri, ‘Mesire Alanı Projesi’. Tomarza'nın doğal güzelliklerini koruyarak, mahalle sakinlerinin dinlenme ve eğlenme imkanlarını artırmayı hedefliyoruz. Doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulması planlanıyoruz. Cennet gibi bir memlekete sahibiz ama etrafında serinlikte oturacağımız yerimiz yok. Dünyada spora karşı meyil artarken maalesef bizde bir gelişme olmadı. Bunun için diğer projemiz ‘Spora Destek Projesi’. Gençlerin ve toplumun sporla daha fazla etkileşimini sağlamayacaklar. Spor alanlarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesiyle gençlerin aktif yaşam tarzını doğru yollara çekmeyi kendimize hedef biliyoruz. Neden bir sonraki milli gururumuz Tomarza’dan olmasın?” açıklamasında bulundu.

Selçuk Onat, bu projelerle birlikte, Dadaloğlu mahallesi başta olmak üzere Tomarza’nın yaşam kalitesini artırmak ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için kararlı bir şekilde çalışacağını belirtti.