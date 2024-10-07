Sıfır atık çalışmalarıyla takdir toplayan, hem ilçeye hem de belediyeye Sıfır Atık Belgesi alan Çayırova Belediyesi, 5 yıllık süreçte tonlarca atığı geri dönüşüme kazandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana Sıfır Atık alanında önemli çalışmalar yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye ve belediyeye Sıfır Atık Belgesini de kazandırmıştı.

2019 yılından bu yana geri dönüşüm alanında tam anlamıyla başlatılan seferberlik sonrasında tonlarca atık geri dönüşüme kazandırıldı. Temiz Çevre Sağlıklı Çayırova anlayışıyla 7/24 esaslı çalışmalarını sürdüren İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar tonlarca atığı toplayarak, geri dönüşüme büyük bir katkı sağladı. 2019-2024 yılları arasında elde edilen verilere göre tekstil atıklarından, ambalaj atıklarına, iri hacimli atıklardan, ömrünü tamamlamış lastiklere, atık pilden, elektronik atığa ve moloz atıkları da dahil olmak üzere tonlarca atık geri dönüştürüldü.

GERİ DÖNÜŞÜME BÜYÜK KATKI

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 2019-2024 yılları arasında 484,4 ton tekstil atığını geri dönüşüme kazandırdı.

15 bin 371 ton ambalaj atığını da geri dönüştüren ekipler, bununla birlikte 1 milyon 787 bin ton iri hacimli atığı, 70.18 ton ömrünü tamamlamış lastiği, 5 ton 60 kilogram atık pili, 3 ton 340 kilogram elektronik atığı ve 19 bin 961 ton moloz atığını geri dönüştürdü. Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, daha yaşanılabilir bir Çayırova için çalışmaya devam edeceklerini belirtildi.