Bursa'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen “Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu” bu yıl da bine yakın bisiklet tutkununu buluşturdu.BURSA (İGFA) - Tophane Rotary Kulübü’nün organizasyonu, Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin de katkılarıyla düzenlenen “Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu” bu yıl da bine yakın bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bisiklet turu, Tophane Tarihi Surlar Bölgesi Saltanat Kapısı'ndan başladı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Tophane Rotary Kulübü Dönem Başkanı Tolga Bacak ve Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal, etkinliğin başlangıcında yer aldı.

Nilüfer Belediyesi’nin alternatif ulaşım aracı olarak hayata geçirdiği Nilespit projesinde kullanılan bisiklete binerek, turu başlatan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Avrupa Hareketlilik Haftası içinde gerçekleştirilen bisiklet turunda sağlıklı ve güvenli ulaşıma dikkat çekti. Fosil yakıtı en az kullanan ulaşım araçlarının tercih edilmesi gerektiğini belirten Özdemir, "Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi, Mudanya Kent Konseyi’nin yanı sıra ve bu defa doğaya çevreye saygılı bir Bursa yönetimi olunca Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür AŞ. de buraya destek vermeye başladı. Her yıl daha kalabalık oluyoruz. Önümüzdeki yıl da umarım daha çok kişi burada buluşacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, bisikleti günlük yaşamda sürekli kullanılması gereken bir araç haline getireceklerini dile getirerek, yakın zaman içerisinde bisiklet yolu güzergahları ile sizlerin daha güvenli bir şekilde bir yerden bir yere ulaşmanızı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bisikletliler Nilüfer Metro İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden geçerek turu, Mudanya Mütareke Meydanı’nda noktaladı.