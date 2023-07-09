İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın avlusunda bulunan tarihi restoranın çatısında yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangına birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk eildi. Kontrol altına alınan yangın ağır hasar bıraktı.İSTANBUL (İGFA) - Yangın, saat 02.30 sıralarında, Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun Avlusu'nda bulunan ve restoran olarak kullanılan tarihi binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Tarihi binanın çatısında başlayan yangın kısa sürede tüm çatıya yayıldı. Yangın nedeniyle çevredeki bir oteldeki müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin farklı noktalardan yaptığı çalışmalarla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.