TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre toplam ciro aylık bazda yüzde 2,6, yıllık ise yüzde 42,4 oranında artış kaydetti. Alt detaylara bakıldığında yıllık düzeyde en yoğun ciro konaklama ve yiyecek sektöründe yaşandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 42,4 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 42,4 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 30,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 55,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 53,3 arttı.

Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Kasım ayında aylık bazda ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Yine aylık bazda toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,3 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 3,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

