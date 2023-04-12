TÜİK, KDV Beyannameleri'nden elde edilen verilerle oluşturulan Ciro Endeksleri açıklandı. Toplam ciro yıllık yüzde 68,1 artarken, aylık bazda yüzde 5,1 azaldı.ANKARA (İGFA) - Ciro Endeksleri'nde Şubat ayına ilişkin verileri TÜİK açıkladı.

Ciro Endekslerinin hesaplanmasında Katma Değer Vergisi (KDV) beyannamelerinden elde edilen veriler kullanıldı.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelendiğinden 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için sanayi üretim anketi, e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldığı ve bu yöntemlerle tahmin edilen büyüklüğün toplam içindeki payı yüzde 3,52 olduğunun altı çizildi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 68,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 44,9, inşaat ciro endeksi yüzde 136,5, ticaret ciro endeksi yüzde 76,0, hizmet ciro endeksi yüzde 86,1 arttı.

Ciro endeksleri yıllık değişim oranları (%), Şubat 2023

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,1 AZALDI

Aylık bazda yüzde 5,1 oranında azalan toplam cironun alt detaylarında ise, 2023 yılı Şubat ayında aylık inşaat ciro endeksi %5,1 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi %5,0, ticaret ciro endeksi %7,3, hizmet ciro endeksi %1,5 azaldığı gözlendi.