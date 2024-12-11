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Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ekim ayında aylık yüzde 1,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 41,2 artış kaydetti. Ciro endekslerinin yıllık değişimlerinde konaklam ve yiyecek sektörü yüzde 65,1 oranında artış gösterdi. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni açıkladı.

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