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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında aylık yüzde 5,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 41,3 arttı. ANKARA (İGFA) - TÜİK, toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 32,8 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 49,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 41,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 49,7 arttı.

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