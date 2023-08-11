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Aylık bazdaki toplam cironun alt detaylarına göre de Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 10,7, inşaat ciro endeksi yüzde 3,0, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Haziran ayında aylık yüzde 5,9 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında Haziran ayına ilişkin ciro endekslerini açıklayan TÜİK, yıllıkta yüzde 53,4, aylıkta ise yüzde 5,9 artış gösterdiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK')in açıkladığı ciro endekslerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamındaki cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,5, inşaat ciro endeksi yüzde 74,0, ticaret ciro endeksi yüzde 58,3, hizmet ciro endeksi yüzde 55,8 artış gösterdi.

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