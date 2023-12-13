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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Ekim ayında aylık yüzde 4,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 65,3 oranında arttı. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin Ciro Endeksi verilerini açıkladı.

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