TÜİK, Ağustos ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Toplam ciro yıllık yüzde 41,8 oranında arttı.ANKARA (İGFA) - Ağustos ayına ilişkin Ciro Endeksleri belli oldu.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 41,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 75,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 42,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 55,5 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 3,7 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 3,7 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,0 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 10,9 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 4,2 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.