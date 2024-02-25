2023 yılında bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü yüzde 96 artırarak 15 milyar TL’ye yükselten Neova Sigorta, toplam prim üretimini yüzde 102 büyüterek 11,5 milyar TL prim üretimine ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Yenilikçi ve müşteriyi odağa alan ürün ve hizmetler geliştirmeye devam eden Neova Sigorta, 2023 yıl sonuna dair finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.

Öz kaynaklarda bir önceki yıla göre yüzde 134 büyüyen Neova Sigorta, ödenmiş sermayesini 2023 yılında 500 milyon TL’den 900 milyon TL’ye yükseltti.

Aktif büyüklüğünü yüzde 96 artırarak 15 milyar TL’ye ulaştıran Neova Sigorta’nın 2022 yıl sonu itibariyle 6,2 milyar TL olan finansal yatırımları, 2023 yıl sonu itibariyle yüzde 93 artarak 11,9 milyar TL oldu.

Şirketin 2023 yıl sonu dönem net karı ise 652 milyon TL olarak gerçekleşti.