Bunlar da ilginizi çekebilir

31 Ağustos'ta memur ve emeklisinin zam oranları netlemiş olacak.

Uzlaşmanın olmaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek ve 11 üyeden oluşan kurul oy çokluğuyla karar alacak.

Uzlaşma sağlanırsa memur ve emeklisinin 2024-2025 yılını kapsayacak zam oranları belli olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak olan toplantı için yetkili sendika Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu işveren tarafını yeni teklif sunmaya çağırmıştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.