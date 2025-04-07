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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Kampanya ile aile değerlerinin önemine dikkati çekilen paylaşımda, projeye destek veren Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na teşekkür edildi.

“Toplu taşıma araçları, servisler, taksiler her yerdeyiz" diyen Bakanlık paylaşımda, "Her camda aynı mesaj: Ailemiz Geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı dolayısıyla sürdürülen farkındalık çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaştış.

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