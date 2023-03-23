Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan personele “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitim verildi.DİYARBAKIR (İGFA) - Ali Emiri Kültür Merkezinde İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitim seminerine 129 personel katıldı.

Gün boyu süren eğitim seminerinde iş güvenliği uzmanları, personeli temel iş sağlığı, iş güvenliği, iş kazaları ve personelin yasal hak ve sorumlukları konularında bilgilendirdi.

Programın açılış konuşmasında söz alan İnsan Kaynakları Şube Müdürü Abdullah Melikoğlu, işçilere verilen eğitimin günlük hayatta her zaman lazım olacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak çalışanların her anlamda iyi yetiştirilmesini istediklerini belirten Melikoğlu, eğitimlerde temel amaçlarının çalışanların iş yerlerinde olabilecek iş kazalarını önlemek olduğunu ifade etti.