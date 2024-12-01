Dünya Gazetesi’nin özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini ve girişimlerini ödüllendirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri törenle İstanbul'da sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal Fayda Ödülleri 2024’te 7 ana kategori altındaki 40 alt kategoride 200’den fazla başvuru alındı.

Seçkin jüri üyelerinin özgünlük, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi, sürdürülebilirlik ve veri ile desteklenen sosyal etki kriterlerine göre değerlendirdiği projeler düzenlenen törende ödüllendirildi.

Ödül Törenine iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri, akademisyenler, sektörel derneklerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimciler ve medya mensupları katıldı.

Kurumsal Gönüllülük kategorisinde afet durumlarında madencileri arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak konumlanmaları için emsal teşkil eden “ODAŞ People” Projesiyle ödül kazanan ODAŞ’ın ödülünü almak için kurumsal iletişim ekibiyle birlikte tüm gönüllü madencileri temsilen Maden Mühendisi - Ekip Lideri Hüsamettin Çam, Maden İşçisi Mustafa Kınacı’da sahneye çıktı.

2024 Toplumsal Fayda Ödülleri’ni Kazanan Projeler şöyle:

Büyük Ödül

Gelecek Turizmde – Anadolu Efes

Topluma Değer Katan Projeler – DKP

DKP – Afet Yönetimi

Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü - Borusan Holding

 DKP - Çevre        

Ormanın Gözleri - Anadolu Sigorta           

DKP – Çocuk

Temiz Hava Elçileri - Daikin Türkiye

DKP - Eğitim       

Bilim Kuşağı Atölyeleri - Türkiye İş Bankası A.Ş.   

DKP - Engelli      

Telefon Kütüphanesi - Türk Telekom        

DKP - Fırsat Eşitliği          

Otizmli Bireyler Lojistikte - NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri (Net Healthcare Logistics)         

DKP - Finansal Okuryazarlık

Çiftçiler için Finansal Okuryazarlık Projesi - Socotab Yaprak Tütün A.Ş.     

DKP - Genç         

Hatay Sörf Merkezi - LC Waikiki

DKP - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi   

Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.     

DKP - Girişimcilik             

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı - Hepsiburada

DKP - İklim Krizi

Deniz Çayırları - Türkiye İş Bankası A.Ş.   

DKP – Kadın

“Bilim Kadınları İçin” Programı - L’Oréal Türkiye

DKP - Kamu Kuruluşları

VakıfBank Spor Kulübü Voleybol Okulları - VakıfBank       

 DKP - Kültür Sanat

İlk Tiyatrom, İlk Konserim - Zorlu PSM

DKP - Sağlık       

Disleksi Farkındalık Projesi - Türk Telekom            

DKP - Sivil Toplum Kuruluşları

Öğrenen Lider Öğretmen Programı - Öğretmen Akademisi Vakfı

DKP - Spor/Bireysel sporcular, takım sporları

İstanbul’un Spor Okullar - İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi              

DKP - Tarım        

Tarımın Kadın Yıldızları   - SuperFresh       

DKP - Üniversiteler         

İzmirde İyilik Var - Yaşar Üniversitesi

DKP - Yerel Değerler ve Turizm

Aizanoi Antik Kent Sponsorluğu  - Gürok Grup      

DKP - Diğer         

Patili Dostlara Destek Projesi - Hepsiburada         

KG - Kurumsal Gönüllülük                                        

KG - Kurumsal Gönüllülük

ODAŞ People - ODAŞ       

KG - Yaratıcı Gönüllülük Çalışmaları

Vestel'le Kendin Yap Atölyeleri - Vestel Beyaz Eşya           

İstanbul Ümraniye’de manevi sohbet İstanbul Ümraniye’de manevi sohbet

SG - Toplumsal Fayda Yaratan Sosyal Girişimler                                                                          

SG - Sosyal İnovasyon   

Topluma Güvenle: Temiz Midye Dolma - CarrefourSA       

 SG - Sosyal Girişimci Kurum İş Birliği       

Yarının Köyleri - Trendyol & UNDP           

KTF - Kreatif Toplumsal Fayda                                 

KTF - Toplumsal Fayda Üreten PR Ajansları

Organ Bağışı Haftası Toplumsal Farkındalık Kampanyası - Communication Partner                          

YÇ-Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar                                 

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Kurumlar           

El Emeği - Koton

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerel Yönetimler

Teknogaraj - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi     

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerel STK’lar     

Tavşanlı Höyük'te Kadın Eli - Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası     

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerelde İstihdam

Kadınların Birleştirici Gücü - Polat Makina

SÇ-Toplumsal Fayda Yaratan Sürdürülebilirlik Çalışmaları                                         

SÇ - Sürdürülebilir İş Birlikleri (STK, yerel, ulusal, uluslararası işbirlikleri)             

İyi İşler  -Boyner Holding

SÇ - BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleyen Projeler

Leyleklere Yeni Yuva - Aydem Enerji         

UP-Toplumsal Fayda Yaratan Uluslararası Projeler                                       

UP - Azerbaycan Projeleri           

Azerbaycan Şehit ve Gazi Ailelerini Güçlendirme Projesi - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER)               

ÖÖ-Özel Ödüller                                           

ÖÖ - Jüri Özel Ödülü      

Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı / Şehnaz Çehreli Shefik

ÖÖ - Jüri Özel Ödülü      

Karataş Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi - Enerjisa Enerji

Kaynak: igf