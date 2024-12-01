Dünya Gazetesi’nin özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini ve girişimlerini ödüllendirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri törenle İstanbul'da sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal Fayda Ödülleri 2024’te 7 ana kategori altındaki 40 alt kategoride 200’den fazla başvuru alındı.
Seçkin jüri üyelerinin özgünlük, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi, sürdürülebilirlik ve veri ile desteklenen sosyal etki kriterlerine göre değerlendirdiği projeler düzenlenen törende ödüllendirildi.
Ödül Törenine iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri, akademisyenler, sektörel derneklerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimciler ve medya mensupları katıldı.
Kurumsal Gönüllülük kategorisinde afet durumlarında madencileri arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak konumlanmaları için emsal teşkil eden “ODAŞ People” Projesiyle ödül kazanan ODAŞ’ın ödülünü almak için kurumsal iletişim ekibiyle birlikte tüm gönüllü madencileri temsilen Maden Mühendisi - Ekip Lideri Hüsamettin Çam, Maden İşçisi Mustafa Kınacı’da sahneye çıktı.
2024 Toplumsal Fayda Ödülleri’ni Kazanan Projeler şöyle:
Büyük Ödül
Gelecek Turizmde – Anadolu Efes
Topluma Değer Katan Projeler – DKP
DKP – Afet Yönetimi
Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü - Borusan Holding
DKP - Çevre
Ormanın Gözleri - Anadolu Sigorta
DKP – Çocuk
Temiz Hava Elçileri - Daikin Türkiye
DKP - Eğitim
Bilim Kuşağı Atölyeleri - Türkiye İş Bankası A.Ş.
DKP - Engelli
Telefon Kütüphanesi - Türk Telekom
DKP - Fırsat Eşitliği
Otizmli Bireyler Lojistikte - NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri (Net Healthcare Logistics)
DKP - Finansal Okuryazarlık
Çiftçiler için Finansal Okuryazarlık Projesi - Socotab Yaprak Tütün A.Ş.
DKP - Genç
Hatay Sörf Merkezi - LC Waikiki
DKP - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi
Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.
DKP - Girişimcilik
Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı - Hepsiburada
DKP - İklim Krizi
Deniz Çayırları - Türkiye İş Bankası A.Ş.
DKP – Kadın
“Bilim Kadınları İçin” Programı - L’Oréal Türkiye
DKP - Kamu Kuruluşları
VakıfBank Spor Kulübü Voleybol Okulları - VakıfBank
DKP - Kültür Sanat
İlk Tiyatrom, İlk Konserim - Zorlu PSM
DKP - Sağlık
Disleksi Farkındalık Projesi - Türk Telekom
DKP - Sivil Toplum Kuruluşları
Öğrenen Lider Öğretmen Programı - Öğretmen Akademisi Vakfı
DKP - Spor/Bireysel sporcular, takım sporları
İstanbul’un Spor Okullar - İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi
DKP - Tarım
Tarımın Kadın Yıldızları - SuperFresh
DKP - Üniversiteler
İzmirde İyilik Var - Yaşar Üniversitesi
DKP - Yerel Değerler ve Turizm
Aizanoi Antik Kent Sponsorluğu - Gürok Grup
DKP - Diğer
Patili Dostlara Destek Projesi - Hepsiburada
KG - Kurumsal Gönüllülük
KG - Kurumsal Gönüllülük
ODAŞ People - ODAŞ
KG - Yaratıcı Gönüllülük Çalışmaları
Vestel'le Kendin Yap Atölyeleri - Vestel Beyaz Eşya
SG - Toplumsal Fayda Yaratan Sosyal Girişimler
SG - Sosyal İnovasyon
Topluma Güvenle: Temiz Midye Dolma - CarrefourSA
SG - Sosyal Girişimci Kurum İş Birliği
Yarının Köyleri - Trendyol & UNDP
KTF - Kreatif Toplumsal Fayda
KTF - Toplumsal Fayda Üreten PR Ajansları
Organ Bağışı Haftası Toplumsal Farkındalık Kampanyası - Communication Partner
YÇ-Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar
YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Kurumlar
El Emeği - Koton
YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerel Yönetimler
Teknogaraj - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerel STK’lar
Tavşanlı Höyük'te Kadın Eli - Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası
YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerelde İstihdam
Kadınların Birleştirici Gücü - Polat Makina
SÇ-Toplumsal Fayda Yaratan Sürdürülebilirlik Çalışmaları
SÇ - Sürdürülebilir İş Birlikleri (STK, yerel, ulusal, uluslararası işbirlikleri)
İyi İşler -Boyner Holding
SÇ - BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleyen Projeler
Leyleklere Yeni Yuva - Aydem Enerji
UP-Toplumsal Fayda Yaratan Uluslararası Projeler
UP - Azerbaycan Projeleri
Azerbaycan Şehit ve Gazi Ailelerini Güçlendirme Projesi - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER)
ÖÖ-Özel Ödüller
ÖÖ - Jüri Özel Ödülü
Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı / Şehnaz Çehreli Shefik
ÖÖ - Jüri Özel Ödülü
Karataş Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi - Enerjisa Enerji