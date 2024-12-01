Dünya Gazetesi’nin özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerini ve girişimlerini ödüllendirdiği Toplumsal Fayda Ödülleri törenle İstanbul'da sahiplerini buldu.İSTANBUL (İGFA) - Toplumsal Fayda Ödülleri 2024’te 7 ana kategori altındaki 40 alt kategoride 200’den fazla başvuru alındı.

Seçkin jüri üyelerinin özgünlük, gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi, sürdürülebilirlik ve veri ile desteklenen sosyal etki kriterlerine göre değerlendirdiği projeler düzenlenen törende ödüllendirildi.

Ödül Törenine iş dünyası temsilcileri, kamu yöneticileri, akademisyenler, sektörel derneklerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, sosyal girişimciler ve medya mensupları katıldı.

Kurumsal Gönüllülük kategorisinde afet durumlarında madencileri arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak konumlanmaları için emsal teşkil eden “ODAŞ People” Projesiyle ödül kazanan ODAŞ’ın ödülünü almak için kurumsal iletişim ekibiyle birlikte tüm gönüllü madencileri temsilen Maden Mühendisi - Ekip Lideri Hüsamettin Çam, Maden İşçisi Mustafa Kınacı’da sahneye çıktı.

2024 Toplumsal Fayda Ödülleri’ni Kazanan Projeler şöyle:

Büyük Ödül

Gelecek Turizmde – Anadolu Efes

Topluma Değer Katan Projeler – DKP

DKP – Afet Yönetimi

Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü - Borusan Holding

DKP - Çevre

Ormanın Gözleri - Anadolu Sigorta

DKP – Çocuk

Temiz Hava Elçileri - Daikin Türkiye

DKP - Eğitim

Bilim Kuşağı Atölyeleri - Türkiye İş Bankası A.Ş.

DKP - Engelli

Telefon Kütüphanesi - Türk Telekom

DKP - Fırsat Eşitliği

Otizmli Bireyler Lojistikte - NHL Sağlık Lojistiği Hizmetleri (Net Healthcare Logistics)

DKP - Finansal Okuryazarlık

Çiftçiler için Finansal Okuryazarlık Projesi - Socotab Yaprak Tütün A.Ş.

DKP - Genç

Hatay Sörf Merkezi - LC Waikiki

DKP - Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi

Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.

DKP - Girişimcilik

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı - Hepsiburada

DKP - İklim Krizi

Deniz Çayırları - Türkiye İş Bankası A.Ş.

DKP – Kadın

“Bilim Kadınları İçin” Programı - L’Oréal Türkiye

DKP - Kamu Kuruluşları

VakıfBank Spor Kulübü Voleybol Okulları - VakıfBank

DKP - Kültür Sanat

İlk Tiyatrom, İlk Konserim - Zorlu PSM

DKP - Sağlık

Disleksi Farkındalık Projesi - Türk Telekom

DKP - Sivil Toplum Kuruluşları

Öğrenen Lider Öğretmen Programı - Öğretmen Akademisi Vakfı

DKP - Spor/Bireysel sporcular, takım sporları

İstanbul’un Spor Okullar - İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi

DKP - Tarım

Tarımın Kadın Yıldızları - SuperFresh

DKP - Üniversiteler

İzmirde İyilik Var - Yaşar Üniversitesi

DKP - Yerel Değerler ve Turizm

Aizanoi Antik Kent Sponsorluğu - Gürok Grup

DKP - Diğer

Patili Dostlara Destek Projesi - Hepsiburada

KG - Kurumsal Gönüllülük

KG - Kurumsal Gönüllülük

ODAŞ People - ODAŞ

KG - Yaratıcı Gönüllülük Çalışmaları

Vestel'le Kendin Yap Atölyeleri - Vestel Beyaz Eşya

SG - Toplumsal Fayda Yaratan Sosyal Girişimler

SG - Sosyal İnovasyon

Topluma Güvenle: Temiz Midye Dolma - CarrefourSA

SG - Sosyal Girişimci Kurum İş Birliği

Yarının Köyleri - Trendyol & UNDP

KTF - Kreatif Toplumsal Fayda

KTF - Toplumsal Fayda Üreten PR Ajansları

Organ Bağışı Haftası Toplumsal Farkındalık Kampanyası - Communication Partner

YÇ-Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Kurumlar

El Emeği - Koton

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerel Yönetimler

Teknogaraj - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerel STK’lar

Tavşanlı Höyük'te Kadın Eli - Tavşanlı Ticaret Ve Sanayi Odası

YÇ - Toplumsal Fayda Yaratan Yerel Çalışmalar/Yerelde İstihdam

Kadınların Birleştirici Gücü - Polat Makina

SÇ-Toplumsal Fayda Yaratan Sürdürülebilirlik Çalışmaları

SÇ - Sürdürülebilir İş Birlikleri (STK, yerel, ulusal, uluslararası işbirlikleri)

İyi İşler -Boyner Holding

SÇ - BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını Destekleyen Projeler

Leyleklere Yeni Yuva - Aydem Enerji

UP-Toplumsal Fayda Yaratan Uluslararası Projeler

UP - Azerbaycan Projeleri

Azerbaycan Şehit ve Gazi Ailelerini Güçlendirme Projesi - Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER)

ÖÖ-Özel Ödüller

ÖÖ - Jüri Özel Ödülü

Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı / Şehnaz Çehreli Shefik

ÖÖ - Jüri Özel Ödülü

Karataş Sürdürülebilir Balıkçılığa Destek Projesi - Enerjisa Enerji