Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de ilk olarak mülkiyetindeki tarım arazilerini üreticilerle işleyerek üretim merkezleri kuruyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’da Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki tarım arazilerini kooperatiflerle iş birliği yaparak kaba yem üretim merkezleri haline getiriyor.

Bugüne kadar üç ilçede 434 dekar arazi kaba yem üretim merkezi haline getirildi.

Türkiye’de ilk olan proje ile hayvancılıkla uğraşan kooperatif ortağı üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl başlayan proje kapsamında kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan kaba yem desteği yapan Büyükşehir Belediyesi; mülkiyeti kendisine ait olan Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi’nde 40 dekar, Seydikemer İlçesi Korubükü Mahallesi’nde 33 dekar, İzzettin Mahallesi’nde 22 dekar, Milas İlçesi Koru Mahallesi’nde 339 dekar olmak üzere toplamda 434 dekar tarım arazisinde yem bitkisi tohumu ekimi yaptı ve hasadını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi’nin kaba yem desteğinden yaklaşık 700 kooperatif ortağı üreticinin yararlanması bekleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması için yaptığı çalışmalar ile hem üretim artıyor hem de çiftçilere önemli destek sağlanıyor.

İl genelinde hayvancılığın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapan özellikle de süt sığırı yetiştiriciliği yapan çiftçilerin kaba yem ihtiyacına destek olmak için çalışmalarına devam ediyor.

Mülkiyeti kendisine ait tarım arazilerinde çok yıllık ve tek yıllık yem bitkilerinin ekimlerini yapan Büyükşehir Belediyesi, bölgede bulunan kooperatifler ile işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Kooperatif ortağı hayvancılıkla uğraşan çiftçilere doğrudan destekleme yapan Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında hem hayvan yetiştiriciliğinin maliyetini düşürüyor hem de üreticiye destek sağlıyor.