Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 7. durağından üç zaferle ayrıldı. Autódromo Internacional do Algarve pistinde gerçekleşen ilk yarışı kazanarak üst üste 11 galibiyet rekoruna ortak olan Razgatlıoğlu, pazar günü yapılan Superpole yarışında elde ettiği zaferle üst üste 12. galibiyeti alarak rekoru kırdı. Hafta sonunun 2. yarışını da ilk sırada tamamlayan Razgatlıoğlu üst üste 13. zaferle rekoru bir üst seviyeye taşıdı.PORTEKİZ (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 7. etabının gerçekleştiği Portekiz, Autódromo Internacional do Algarve pistinde, üst üste 13 galibiyetle Dünya Superbike Şampiyonası’nın üst üste en çok galibiyet alan pilotu unvanının sahibi oldu.

Portekiz pistinin zorlu virajlarında hafta sonu boyunca kıyasıya mücadele ederek rekora koşan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, cumartesi gerçekleşen ilk yarıştan galip ayrılarak Alvaro Bautista ve Jonathan Rea’nın 11 galibiyetlik rekoruna ortak oldu. Pazar günü gerçekleşen Superpole yarışından da lider olarak ayrılan Razgatlıoğlu üst üste 12. zaferini alarak rekoru kırdı. Aynı gün gerçekleşen 2. yarışta da damalı bayrağı ilk gören isim olan Red Bull sporcusu üst üste 13 zafer kazanarak Dünya Superbike Şampiyonası tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Elde ettiği başarılarla Portekiz hafta sonundan 62 tam puanla ayrılan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 365 yükselterek, en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 92’ye çıkarttı. Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun 8. Etabı 6-8 Eylülde Fransa’da koşulacak. Merakla beklenen yarışlar Red Bull TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.