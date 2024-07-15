Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 5. durağı olan İngiltere Donington Park Pisti’nde gerçekleşen ikinci yarıştan da galibiyetle ayrıldı. Red Bull TV’de canlı olarak yayınlanan WSBK hafta sonunda üç zafere imza atan başarılı sporcu genel klasman liderliğini korumayı başardı.İNGİLTERE (İGFA) - Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) 5. durağında galibiyete doyamadı. İngiltere Donington Park Pisti’nde gerçekleşen 3 yarıştan da zaferle ayrılan Razgatlıoğlu, şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

23 tur süren hafta sonunun ilk yarışı süresince liderliği elden bırakmayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, yarışı en yakın rakibi Alex Lowes’un 11.3 saniye ilerisinde bitirerek galip gelmişti. Pazar günü gerçekleşen Superpole yarışını birincilikle tamamlayan Razgatlıoğlu, hafta sonunun 2. Yarışını da kazandı. Kıran kırana geçen Donington Park turunu üç zaferle taçlandıran Red Bull sporcusu, elde ettiği başarılarla puanını 266’ya yükseltti.

WSBK’da sezonun 6. etabı 20-21 Temmuz tarihlerinde Çekya’da koşulacak. Kıyasıya geçecek mücadelelerin yaşanacağı yarışlar Red Bull TV ekranlarından canlı olarak seyirciyle buluşacak.