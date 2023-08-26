Ülkemizde meydana gelen yangınlar küresel ısınmanın etkisini artırmasıyla birlikte insan canı ve toprak sağlığını tehlikeye sürüklüyor. TEMA Vakfı, çayın sürdürülebilir tarımına destek vermek amacıyla doğru uygulamaları ile farkındalık yaratmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Çayın sürdürülebilir tarımına destek vermek amacıyla yola çıkılan iş birlikleri ise doğru uygulamalar ile farkındalık yaratmayı amaçlıyor. TEMA Vakfı ve Doğuş Çay’ın birlikte 2016 yılında başlattığı “Her Dem Toprak İçin Projesi” farkındalık ve yaygınlaştırma uygulamaları ile tarımsal bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İşbirliği çerçevesinde TEMA Vakfı ve Doğuş Çay’ın ortaklaşa sürdürdüğü destek çalışması kapsamında, satın alınan Doğuş Çay paketleri çay topraklarının iyileştirilmesine katkı sağlıyor…

Doğuş Çay; toprak sağlığının korunması amacıyla TEMA Vakfı iş birliğiyle 2016’da Rize’de başlattığı ‘Her Dem Toprak İçin Projesi’ne devam ediyor. Çeşitli sürdürülebilir tarım uygulamaları ile çayın geleceğe ulaşması için çalışmalarını sürdüren şirket, üretici ve tüketicilere yönelik farkındalık amacı kapsamında paket üzerinde yer alan iş birliği ile destek çalışmalarını yürütüyor.