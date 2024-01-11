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HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, önceki senelerde olduğu gibi 2024 yılında da en güvenli ve kazançlı yatırım aracının toprak olduğuna dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Uzun yıllardır gerek kurumsal firmalara gerekse bireysel danışmanlık hizmeti veren HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, 2024 yılını değerlendirdi.

Bu sene de gerek yükselen faiz oranları, gerekse Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum değerlendirildiğinde konut talebinin olumsuz etkilenmeye devam edeceğini öngören Yörükoğlu, “Hal böyle olunca yatırımcılar ellerindeki bütçelere göre toprak yatırımına yöneliyor. Toprak; tarih boyunca hem güvenilir hem de en kazançlı yatırım aracıdır. Fakat her zaman her yatırımda sabırlı olmak gerekli. Paul Samuels'in dediği gibi; yatırım yapmak bir tablonun boyasının kurumasını veya çimenlerin büyümesini izlemek gibidir...” ifadelerini kullandı.