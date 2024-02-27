TORKU Altınekin Yağ Fabrikası, 66 bin ton ham ayçiçeği yağı ve yaklaşık 80 bin ton ayçiçeği küspesi üretim kapasitesi ile ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyorKONYA (İGFA) - Yüksek teknoloji ekipman parkı ve tam otomatik PLC otomasyon sistemi ile 2012 yılında üretime başlayan Altınekin Yağ Fabrikası, yüksek ürün kalitesi ile yıllık 66 bin ton ham ayçiçeği yağı ve yaklaşık 80 bin ton ayçiçeği küspesi üretim kapasitesi ile hizmetine devam ediyor.

Konya Bölgesinde 40 bin ton seviyesinde olan Ayçiçek üretimi, TORKU Altınekin Yağ Fabrikasının kurulacağı müjdesinin verilmesi ile 2011 yılında 100 bin tona çıkmış, fabrikanın üretime geçtiği 2012 yılında 210 bin ton Ayçiçek Tohumu üretimi ile birlikte Konya, 2012 yılında Türkiye’nin en fazla yağlık Ayçiçek üretimi yapan ili konumuna gelmiştir.

2013 ve 2014 yıllarında Konya, 260 bin ton ile en fazla yağlık Ayçiçek üretimi yapan il olarak liderliğini devam ettirmekle birlikte 280 bin tonluk üretimle, Tekirdağ’ın hemen ardından, Türkiye’de en çok ayçiçeği üretilen ikinci il konumunda yerini almıştır.

AYÇİÇEK ALIMINDA NMR CİHAZI İLE ÖLÇÜM YAPAN TORKU ALTINEKİN YAĞ FABRİKASI EN DOĞRU SONUCA ULAŞIYOR

TORKU Altınekin Yağ Fabrikası, Konya ve ilçelerinde Ayçiçek ekiminin yapıldığı bölgelerde hammadde alımı gerçekleştirerek, çiftçiyi yormadan, çiftçinin ayağına giderek hammadde alımı yapmaktadır. Yağ/Nem analizlerinde dünyada referans kabul edilen NMR cihazları ilk olarak TORKU tarafından alım noktalarına yerleştirilmiş, cihazlardan alınan oranlara bağlı verilen fiyat ile çekirdeğinin yağı yüksek olan çiftçiye prim verilerek çiftçinin ürünü değerinde kazanması sağlanmıştır. Bu sayede ekspertizle Ayçiçek alım yönteminin bölgede değişmesi sağlanmıştır. TORKU birçok konuda olduğu gibi Ayçiçek alımında NMR cihazlarının kullanılmasında öncü olmuştur. Tüm hammadde alım sistemi otomatize edilmiş, numune alımından sonuç çıkana kadar olan süreç kullanıcı hatalarından bağımsız hale getirilmiş ve çiftçiyi bekletmeden hızlı sonuç alınması sağlanmıştır.

TORKU ALTINEKİN YAĞ FABRİKASI BAŞARISINI KANITLADI

TORKU Altınekin Yağ Fabrikası, Türkiye’de TS 12302 Ham Ayçiçek Yağı Ürün Uygunluk Belgesi ve TS 316 Ayçiçek Tohumu Küspesi Ürün Uygunluk Belgesi’ne sahip ilk ve tek firmadır. Torku Altınekin Yağ Fabrikası, kurulduğu günden bugüne kadar ürün kalitesine önem vermiş ve kalitesini tescillemiştir. Torku Altınekin Yağ Fabrikası, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgesine sahiptir.

CARİ AÇIĞA ÖNEMLİ KATKI

Torku Altınekin Yağ Fabrikası, ham yağ üretimi ile Türkiye’nin yağ ihtiyacına büyük oranda katkı sağladığı gibi cari açıkta önemli bir yeri olan bitkisel yağ ithalatının azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. Torku Altınekin Yağ Fabrikasının ürettiği yüksek kalite yağ, düşük tortu, düşük asitlik ve düşük renk değerlerini sağlamasından dolayı rafinasyon tesislerinin nötralizasyon ve ağartma ünitelerinde kullandığı maddeler için sarfları azalmış, rafinasyon tesislerine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.,

Ayçiçek tohumu alımında, otomatik sondalarla alınan numune sonrası yaklaşık 2 dakika içinde, %Yağ ve %Nem ölçümü yapan NMR cihazından sonuç alınmakta ve sonuç otomatik olarak kantar otomasyon programına aktarılmaktadır. SAP aracılığıyla oluşan fiyat çiftçi onayına sunulmaktadır. Torku Altınekin Yağ Fabrikasında Konya bölgesinden üretilen çekirdeği alan tüccarların, ürün alabilmek için firmanın belirlediği fiyatın üstünde fiyat verme çabalarından dolayı, çiftçinin yüksek fiyattan kazanç sağlaması dolaylı olarak sağlanmaktadır. Numune alımından son ürün çıkışına kadar her aşamada gelişmiş teknolojik cihazlarla kontroller sağlanarak TORKU Altınekin Yağ Fabrikasında güvenilir ürünler üretilmektedir. Ayçiçek alım sezonunda, alım işlemi yapılan 10-15 bin müstahsil için 15-20 bin çiftçi ailesine direk gelir sağlanmaktadır. Tesisin yapıldığı bölge olan Altınekin bölgesinde bulunan gençlere iş imkanı doğmuş ve TORKU Altınekin fabrikası sayesinde köyden kente göç oranı azalmıştır.

Torku Altınekin Yağ Fabrikasında yağ elde etme işleminin ardından kalan yüksek proteine sahip küspenin tamamı, bölgede bulunan yem sanayisinin kaliteli hammadde ihtiyacını karşılamak için kullanılmaktadır.