18- 20 Nisan tarihleri arasında Balıkesir Edremit’te yapılan 3. Etap Türkiye Kupası’nda Torku sporcuları, büyük bir başarıya imza atarak madalyaları topladıKONYA (İGFA) - 18-20 Nisan tarihleri arasında Balıkesir Edremit’te düzenlenen 3. Etap Türkiye Kupası Bisiklet yarışlarında Torku Şekerspor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. İki gün süren mücadelelerde sporcularımız, hem bireysel hem takım sıralamalarında zirvede yer aldı.

Mücadelede ilk gün Zamana Karşı Yarışları’nda U 13 Erkek kategorisinde Eymen Ekmekçi altın madalya, Görkem Acar gümüş madalya ve Mete Acar ise bronz madalya kazanırken, Genç Erkekler kategorisinde Mehmet Mayda gümüş madalya, Haktan Ramazan Sayan ise bronz madalya kazandı.

İkinci gün Yol Yarışları’nda ise U 13 erkek kategorisinde Mete Acar altın madalya, Görkem Acar gümüş madalya, Eymen Ekmekçi bronz madalya kazanarak bu kategoride iki gün üst üste tüm kürsüyü kapattı. Yıldız A Erkek Yol yarışında ise Vedat Emre Söker Türkiye 1’incisi olarak altın madalya kazandı.

U13 ve U 17 Takım Türkiye şampiyonu da olan Torku Şekerspor Klübü, Bisiklet Takımı milli Antrenörü İsmail Uğurlu, yarışlar sonrası yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, yeniden Avrupa’da derece elde ederek hem ülkemizi hem de kurumumuzu gururlandıracak sporcular yetiştirmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz," ifadelerine yer verdi.