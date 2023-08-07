Torku Şeker Spor, iki ayrı branşta madalyaları topladı. Başarılı kulübün sporcuları, İngiltere’de 2 bronz, Sakarya’da ise 3 Altın ve 2 Kupa kazandı.KONYA (İGFA) - Torku Şeker Spor’un başarılı branşlarından Bedensel Engelliler Badminton takımının sporcusu Emine Seçkin, madalya koleksiyonuna 2 bronz madalya daha ekledi.

İngiltere’nin Sheffield şehrinde gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Badminton oyunlarında Milli takım adına parkeye çıkan Emine Seçkin, Level 1 kategorisinde, hem teklerde hem de karışık çiftlerde iki üçüncülük elde etti. Torku Şeker Sporlu milli badmintoncu, bu derecesi ile Paris 2024 Oyunlarına bir adım daha yaklaşmış oldu.

BAŞKAN ERKOYUNCU’YA TEŞEKKÜR

Torku Şeker Spor Onursal Başkanı PANKOBİRLİK Genel Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu’ya teşekkürlerini ileten Emine Seçkin “TorkuŞekerspor’un katkıları ile başarılarıma bir yenisini daha ekledim. Zorlu ve prestijli bir turnuvada dereceye girmekten dolayı mutluyum. Hafif sakatlığım vardı. Bu beni biraz etkiledi. 2024 Paris Olimpiyatları yolunda puan toplamak için ilk 3’e girmek önemliydi. Milli takım antrenörümAhmet Bozdam’ave milli takım yetkililerine destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Sakarya Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Kupası 3. Etap Kamil Yaşar Eşer PYY Bisiklet Yarışları da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi.

Büyük heyecana ve çekişmeye sahne olan Kriteryum yarışlarında Yıldız A Erkekler kategorisinde Torku Şeker Spor’dan Mehmet Mayda, altın madalya kazandı. Yıldız Erkekler takımı ise Türkiye 3. Oldu.

Yıldız A Kadınlar Yol Yarışında ise Torku Şeker Sporlu Emine Adanalı Türkiye Birincisi, Kriteryum yarışında Rabia Şimşir Türkiye Birincisi olarak altın madalya kazandı.

Bu başarı Yıldız Kadınlar da takım şampiyonluğu kupasını daTorku Şeker Spor’a getirdi.

Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı Antrenörü İsmail Uğurlu, “Katılımı yüksek, zorlu bir yarıştan da başarıyla ayrıldık. Her daim Çumra gençliğinin yanında olan ve destek veren Torku Şekerspor Onursal Başkanımız Sayın Ramazan Erkoyuncu’ya, Kulüp başkanımız ve yönetimimize sporcularım adına teşekkür ediyorum” dedi.