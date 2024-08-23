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9 takımın katıldığı yarışta Torku Şeker Genç Erkek Takımı 2. Olarak takımlarına kupa kazandırdı.

Yıldız B Kadın yol yarışı kategorisinde yine Emine Adanalı bronz madalya kazandı.

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Yıldız A Kadın yol yarışı kategorisinde Emine Adanalı gümüş madalya kazanırken kriteryum yarışında da başarısını gümüş madalya ile taçlandırdı.

Genç Erkek yol yarışında Tunahan Çetin altın madalya kazanırken, Yıldız A Erkek Yol yarışında Mehmet Mayda gümüş madalya ve kriteryum yarışında bronz madalya kazandı.

Türkiye Şampiyonası 4. etap yol yarışlarında Torku Şekerspor’un genç sporcuları 1 altın, 2 bronz ve 4 gümüş madalya ile başarılarını taçlandırdı. Torku Şeker Genç Erkek Takımı ise 9 takımın yarıştığı kategoride 2. oldu KONYA (İGFA) - 21- 22 Ağustos tarihlerinde Burdur'da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası 4. Etap yol yarışlarına Torku Şekerspor'un genç isimleri damga vurdu.

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