İşitme Engelliler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Torku Şeker Sporlu Alihan Bayraktar Türkiye Şampiyonu oldu.KONYA (İGFA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Büyükler, Gençler, Yıldızlar Serbest ve Grekoromen stil Güreş Şampiyonası 19-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Osmangazi Çok amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalar, İşitme Engelliler Dünya Şampiyonasına katılacak sporcuları da belirleyeceği için ayrıca önem taşıdı.

Torku Şeker Spor Kulübü, şampiyonaya antrenör Ersoy Ergin nezaretinde tek sporcu ile katıldı. 67 Kilo Grekoromen stil'de mindere çıkan Alihan Bayraktar, rakiplerini devirerek Türkiye Şampiyonu oldu.

Bu yıl faaliyet gösterdikleri tüm branşlarda altın madalya kazandıklarını hatırlatan Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam, "Bir madalya'da işitme engelliler güreş'te kazandık. Bu branşı PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Kulübümüz Onursal Başkanı Sayın Ramazan Erkoyuncu'nun desteği ile yakın zamanda kurduk. Sporcumuz şehrimizde takip ettiğimiz, geçmişte Avrupa Şampiyonu olmuş bir gençti. Kulübümüze kazandırdık ve ilk turnuvasından Türkiye Şampiyonu olarak dönmeyi başardı. Alihan Bayraktar'ı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum. Güvenimizi boşa çıkarmadılar" dedi.