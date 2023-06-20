Torku ŞekerSporluParalimpik sporcu Emine Seçkin Kanada’da 2 altın madalya kazandıKONYA (İGFA) - Torku Şeker Spor’un milli sporcusu Emine Seçkin, Kanada’dan iki altın madalya ile döndü.

Dünya’nın ilk 12 sıralamasındaki sporcuların katılabildiği turnuvaya Türkiye’den bu kriteri sağlayan tek bir sporcu dahil oldu. 14-18 Haziran tarihlerindeki Uluslararası Para Badminton Turnuvasına Emine Seçkin ve antrenörü Ahmet Bozdam katıldı.

Paris 2024 Olimpiyat oyunlarına yüksek puan veren Kanada Uluslararası Para Badminton turnuvasındaTorku Şeker’in başarılı milli sporcusu Emine Seçkin, zorlu gruptan çıkarak rakiplerini bir bir eledi ve şampiyonluğu kazanmasını bildi.

Dünyanın sadece en iyi 12’lerinin katılabildiği Kanada Para Badminton turnuvasına ülkemizi Emine Seçkin temsil ederek, hem teklerde hem de karışık çiftlerde iki altın madalya alarak olimpiyatlar için çok önemli puan alarak dünya sıralamasında 4. Sıraya kadar yükseldi.

SIRADAKİ TURNUVA İNGİLTERE’DE

Turnuvada iki altın madalya birden kazanan Torku Şeker Sporlu Emine Seçkin, çok zorlu bir gruptan başarı ile çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Bu turnuva ParalimpikOlimpiyat oyunlarına yüksek puan veren önemli bir turnuvadır. İyi bir çalışma dönemi geçirdim, sonuçta da başarımızı iki altın madalya ile taçlandırdık. Ülkeme ve kulübüme bu başarıyı kazandırdığım için çok gurur duyuyorum. Şimdi önümde yine yüksek puanlı bir İngiltere turnuvası var. O turnuvaya da çok iyi hazırlanarak başarılı olmak istiyorum. Bu konuda destekte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Paris 2024 Olimpiyatlarında ülkemi temsil edip orada madalya kazanmak içinde tüm planlamaları antrenörüm Ahmet Bozdam ve federasyonumuz ile birlikte yapıyoruz. İnşallah bu yolu önemli başarılarla tamamlayacağız”