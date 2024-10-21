TSKB ile Enerjisa Enerji’nin elektrik dağıtım şirketlerinden olan Toroslar EDAŞ, depremden etkilenen bölgelerdeki enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 100 milyon ABD Doları karşılığı olan TL tutarında kredi anlaşması imzaladı.İSTANBUL (İGFA) - 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrasında depremden etkilenen bölgelerin yeniden ayağa kalkmasına destek olmak için çalışmalarını sürdüren TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) ile deprem bölgesinde 6 şehrin (Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kilis ve Gaziantep ) elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), bölgelerde enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 100 milyon ABD doları karşılığı olan TL tutarında uzun vadeli yatırım kredisi anlaşması imzaladı.

Sağlanan bu kaynakla Enerjisa’nın elektrik dağıtım şirketi Toroslar EDAŞ, bölgedeki elektrik dağıtım şebekesinin geliştirilmesi ve modernizasyonu için çalışmalar gerçekleştirecek.

Anlaşma kapsamında görüşlerini paylaşan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “TSKB olarak, ilk günden itibaren deprem bölgesinin yeniden ayağa kalkması için yürüttüğümüz çok yönlü çalışmaların yanı sıra, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma yolculuğunda stratejik alanlar arasında yer alan temiz enerji odağındaki yatırımları desteklemek için çalışıyoruz. Toroslar EDAŞ ile firmanın 2024 yılı, dördüncü uygulama dönemi, altyapı yatırımları kapsamında kullandırılacak 100 milyon ABD doları karşılığı olan TL tutarında bir kredi anlaşmasına imza attık. Bu anlaşma, depremde altyapı bakımından hasar gören kentlerimizin sürdürülebilir enerji altyapısının yeniden inşası, enerji kayıplarının azaltılması ve sürdürülebilirlik prensipleri ile yeniden yapılanması açısından büyük önem taşıyor. Ulusal enerji hedeflerimize de katkı sağlayacak bu değerli iş birliğinin hem bölgemiz hem de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Depremzede bir şirket olarak bölgede bulunan 4.500 çalışan ile bölgenin yeniden yapılanma sürecinden bir an olsun geri adım atmadıklarını vurgulayan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Enerjisa Enerji olarak, elektrik dağıtım ve satış faaliyeti yürüttüğümüz bölgelerimizin daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sorumluluk alıyoruz. Toroslar EDAŞ şirketimiz ile deprem öncesinde olduğu gibi, sonrasında da bölgede kesintisiz enerji hizmeti sunabilmek için gereken tüm çözümleri geliştirmeye devam ediyoruz. Etkin kaynak kullanımıyla yatırımlar gerçekleştiriyor ve tüm gücümüzle bölgenin yeniden inşası için çalışıyoruz" diye konuştu.