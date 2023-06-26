Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kırsalda ve merkezde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, altyapı çalışmaları sonrası deforme olmuş yolları yenileyerek, konforlu ve güvenli bir şekilde vatandaşların hizmetine sunuyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir ekipler, Toroslar ilçesinde önemli yayla yolu güzergahı olan Gözne Mahallesi-Ayvagediği Mahallesi Bağlantı Yolu, Fatih-1 ve Fatih-2 Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yol ve asfalt çalışması başlatmıştı. 4 bin 200 metre uzunluğundaki yolda ekipler, alt yapı çalışmaları sonrası deforme olan yolda kapsamlı bir çalışma başlattı.

Zemin iyileştirme faaliyetinin yerine getirilmesinden sonra gerçekleştirilen asfalt döküm işleminde, şu ana kadar 2 bin metrelik kısmında binder seviyesinde asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ayvagediği Mahallesi’nden Gözne Mahallesi’ne kadar uzanan yolda yoğun bir tempoyla gerçekleştirilen yol ve asfalt çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlar çalışmalardan memnun

4 bin 200 metre uzunluğundaki yolun 2 bin metrelik kısmında binder seviyesinde asfaltlama ve ihtiyaca göre belirlenen kısımlarda kaldırım imalatı devam ediyor. Eş zamanlı olarak caddeye bağlantısı olan sokaklarda kilitli parke yapım faaliyetleri de ekipler tarafından tamamlandı. Gözne Mahallesi Karşıyaka Sokak, Vakıf Sokak ve 259. Sokak’ta parke yol imalatı da ekiplerin çalışmaları, yoğun yayla nüfusunun olduğu bölgedeki vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Toroslar’da nüfus yoğunluğu ile kırsaldaki en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan bölgede devam eden çalışmalar tamamlandığında kırsal yolları yenilenerek hizmete sunulacak. Çalışmalarını bayramdan sonra tamamlamayı planlayan ekipler, hız kesmeden çalışmalarına devam edecek. Kentin önemli üretim merkezlerinin yollarını iyileştirmeye devam eden ekipler, özellikle tarımsal üretim yapan mahalleler ve grup yollarında çalışmalarını yoğunlaştırarak devam edecek.