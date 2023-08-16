Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve FIAT işbirliği ile bu yıl beşinci kez düzenlenen TOSFED Yıldızını Arıyor projesinin ikinci eleme fazında, katılımcı rekoru kırıldı. İlk faz elemeleri Haziran’da yapılan projenin 15-20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ikinci fazına toplam 420 başvuru yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - PETLAS’ın lastik sponsorluğunun yanı sıra, Apex Racing ve Red Bull Türkiye’nin de destek verdiği proje ehliyet sahibi, 30 yaş ve altı gençleri otomobil sporlarına kazandırmayı hedefleniyor.

Tüm katılımcıların teorik eğitimlerin ardından Fiat Egea yarış otomobilleri ile zamana karşı mücadele ettiği elemelerin ardından, en başarılı 50 katılımcı iki günlük ileri seviye eğitimler ve final elemelerinde TOSFED tarafından ağırlanacak.

Ayrıca bu sene deprem bölgesinden gelerek ücretsiz şekilde katılım gösteren 50 gencin tüm masrafları da TOSFED tarafından karşılanıyor.

Final elemeleri sonunda en hızlı 10 erkek ve 4 kadın sürücü, FIAT Motorsporları takımı tarafından hazırlanan 180 beygirlik Egea yarış otomobilleri ile 3 yarışlık 2023 TOSFED Yıldızını Arıyor serisinde, hiçbir bedel ödemeden yarışma imkanı bulacaklar.