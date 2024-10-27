Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen dünyanın en önemli bisiklet yarışı Tour de France’ın ana sponsorlarından biri oldu. Yarışta 15 sporcuyla yer alan Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı ise büyük başarıya imza atarak birçok kategoride zirveyi kimseye bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da düzenlenen yarışta, Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı gösterdiği üstün performansla büyük başarı elde etti. 50’yi aşkın ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı yarışta, 15 sporcuyla yer alan Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı toplamda 20 ödülün sahibi oldu. Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı, yarışın uzun ve kısa etaplarında ödülleri adeta domine etti.

Uzun Etap erkeklerde 2 saat 55 dakika 5 saniyede tamamlayan Asperox Bike Pedia Bisiklet Takımı’ndan Anton Hrabovskyi, genel klasman liderliğiyle hem Sarı Mayo’yu hem de yarış birinciliğini kazandı.

Hrabovskyi, ayrıca yaş klasmanında da birinci sırada yer aldı. Hrabovskyi’nin takım arkadaşları Ege Onat Doğuşlu genel klasmanda üçüncülüğü, M. Tayyib Yıldırım ise dördüncülüğü elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Asperox Bike Pedia’dan Züleyha Dikbaş, uzun etapta ikincilik kürsüsüne çıktı.

KISA ETAPTA DA ASPEROX BİKE PEDİA BİSİKLET TAKIMI RÜZGARI ESTİ

Kısa etapta da Asperox Bike Pedia fırtınası esti. Erkeklerde Cengiz Güner ikinci, Melih Taş ise üçüncü olurken; kadınlarda Gökçe Demirsoy birinci, Sevcan Alper Özcan üçüncü sırayı aldı. Genel klasmandaki başarısıyla Gökçe Demirsoy, Sarı Mayo’yu kazanan bir diğer sporcu olurken, Cengiz Güner Sprinter Mayosu’nu elde etti. Yaş klasmanında ise Cengiz Güner, Gökçe Demirsoy ve Melih Taş birincilik kürsüsünde yer aldı.

En iyi zamanı elde eden 26 yaş altı bisikletçiye verilen Beyaz Mayo ise M. Tayyib Yıldırım’a verildi. Ayrıca Anton Hrabovskyi, Gökçe Demirsoy, Züleyha Dikbaş, Sevcan Alper Özcan, Cengiz Güner ve Melih Taş, 2025 Le’Tape France by Tour de France yarışına katılma hakkı kazandı.