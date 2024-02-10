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Turizmin marka kenti Antalya’da bir klasik hâle gelen Tour Of Antalya’nın ikinci gününde koşulan 141.9 kilometrelik Demre-Antalya etabını Bahrain Victorious Takımı’ndan Matevz Govekar 3 saat 28 dakika 08 saniye ile kazandı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Demre’den verilen starta 172 sporcu katıldı Düne göre sadece bir sporcu yarıştan çekildi. İlk günkü toplu finişte tekerlek farkı ile finiş çizgisini geçen bisikletçilerin ikinci güne gelirken zaman farkı açısından bir kayıpları olmadığı bu da mücadelenin ne denli zorlu geçtiğine işaretti. Genel Klasman Birincisi Tartelotto sporcusu Timothy Dupont ile ilk 100 arasında sadece 10 saniyelik bir zaman farkı oluşmuştu.

NÖTRAL START 1,4 KİLOMETRE OLARAK VERİLDİ

Genel Klasman Birincisi Tarteletto-Isorex sporcusu Timothy Dupont’un Magenta renkli formayı giymesinden sonra fodepar (Nötral start) 1.4 kilometre olarak gidildi ve gerçek start 12.33’te verildi. Bir gün önce yağan sağanak yağmur parkurun bazı bölümlerini kaygan hâle getirdiğinden sporcular etap öncesi yavaş bir tempoda pedal bastılar. 11’inci kilometre toplu halde geçildi. Peloton ilk prim kapısı olan Finike’ye doğru herhangi bir çözülme olmadan gelmeyi kafasına koymuş gözüktü. Pelotonun içinden bir iki başarısız atak gözlendi ama henüz büyük kaçışlara rastlanmadı. Finike’ye yaklaşılırken bu durum birkaç kez tekrarlandı.

28. KİLOMETREDE YEŞİL MAYO İÇİN PRİM KAPISI GEÇİLDİ

Etabın ilk büyük mücadelesi 28’inci kilometrede cereyan etti. Sporcular Fraport TAV Antalya’nın sponsorluğunda Beyond Antalya Prim kapısı için sprinte başladı. Çizgiyi ilk geçen sporcu Alpecin-Deceuninck Takımı’ndan Jensen Plowright oldu. Polti-Kometa Takımı’ndan Erik Fetter ikinci, Kinan Racing Takımı’ndan Thomas Lebas ise üçüncülüğü elde etti.

KAÇIŞA PELOTON MÜSAADE ETMİYOR

Hasyurt mevkiine gelinirken 30 kilometre geride kaldı. Ancak tahmini zaman farkından 7 dakika önce ilk prim kapısından geçiş göz önüne alındığında temponun epey hızlandığı da ortaya çıkmış, yine yedi sporcunun Pelotondan kaçışı gerçekleşse de fazla uzağa gidemeden yakalandılar.

FERİTCAN ŞAMLI BIRAKTI

Spor-Toto Takımı’nın sporcusu 31. kilometrede hastalandığını ileri sürüp yarıştan çekildi böylece sporcu sayısı 171 olarak kayıtlara geçti.

SPRİNT PRİM KAPISI DA GERİDE KALDI

Etabın 44,6 kilometresinde Diana Travel sponsorluğundaki sprint prim kapısı geçildi. Bu prim kapısına da tahmini varış olarak 13.44 gösterilmesine rağmen peloton prim kapısına beklenenden 14 dakika erken girdi. Çizgiyi ilk geçen sporcu Tudor Takımı’ndan Hannes Wilksch oldu. İkinciliği Alpecin-Deceuninck Takımı’ndan Fabio Den Bossche aldı. Üçüncülüğü de yine Tudor Takımı’ndan Aivaras Mikutis elde etti. Kapı geçildikten sonra yedi sporcu atak yaptı ve ilk ciddi kaçış grubu oluştu. 20 saniyelik bir farkla öne geçen grubun içinde şu sporcular yer aldı; Fabio Van Den Bossche, Aivaras Mikutis, Hannes Wilksch, Polti-Kometa’dan Erik Fetter, Bingoal WB Takımı’ndan Kenneth Van Roy, TDT-Unibet Takımı’ndan Axel Huens ve Tartelotto Takımı’ndan Robbe Clayes. Fark ilk anlarda 30 saniyeye kadar çıktıysa da peloton yine affetmedi ve grubu yakaladı.

TIRMANIŞ BAŞLIYOR

55’inci kilometrede gerçekleşecek tırmanış primini alabilmek için yokuşçular bir bir atak yaparken Genel Klasman Birincisi Tarteletto-Isorex Takımı’ndan Timothy Dupont’un geride kaldığı görüldü.

TIRMANIŞ PRİMİ SONUÇLARI

Corendon Airlines sponsorluğundaki turuncu mayo için sporcular yine kıyasıya bir mücadelenin içine girdi. Tırmanış primini ilk alan sporcu Beykoz Belediye Takımı’ndan Natnael Berhane oldu. İkinciliği Bike-Aid Takımı’ndan Anton Schiffer, üçüncülüğü China Glory Takımı’ndan Willem Jakobus Smith, dördüncülüğü TDT-Unibet Takımı’ndan Cedrid Bakke Chirstophersen, beşinciliği de Tudor Takımı’ndan Alois Charrin elde etti.

7 SPORCUDAN OLUŞAN KAÇIŞ GRUBU

Tırmanış priminden hemen sonra bu kez yedi sporcudan oluşan bir kaçış grubu pelotondan koptu ve 51 saniye önde pedal basarak tempo yaptı. Tırmanış primi sırasında oluşan gruba bu kez Q36.5 Pro Cyling’den Kamil Malecki ve Terengganu Takımı’ndan Anatoliy Budyak da eklenmiş oldu.

YOL KENARLARINDA KAR BİRİKİNTİLERİ

76. kilometreye yaklaşılırken peloton ile kaçış grubu arasındaki zaman farkı 1 dakika 12 saniyeye çıktı. Bu arada hafif bir yağışın başladığı görüldü. 9 derecelik bir hava sıcaklığına rağmen yol kenarlarında kar birikintilerinin olması sporcuların şaşkın bakışlarına neden oldu. Tashkent Takımı’dan Farrukh Bobosherov yarış dışı kaldı. 170 sporcu finişe gelmeye devam ediyor. 83’üncü kilometre geçilirken zirvede sis baş gösterdi ve kaçış grubu ile peloton arasındaki zaman farkı 52 saniyeye düştü. Yağmur da etkisini artırmaya devam etti.

VE SON TIRMANIŞ KAPISI DA GEÇİLDİ

Etabın son tırmanış kapısı 90. kilometrede gerçekleşti. Terengganu Takımı’ndan Anatoliy Budyak en yüksek prim puanını alan sporcu oldu. Diğer sıralama şöyle gerçekleşti. 2-Q36.5 Pro Cycling Takımı’ndan Kamil Malecki, 3- TDT-Unibet Takımı’ndan Cedric Bakke Chirstophersen, 4- Bingoal WB Takımı’ndan Marco Tizza, 5- Kinan Takımı’ndan Drew Morey. Kapı geçildikten sonra bu beşliye iki sporcu daha eklendi grup pelotonun önünde pedal basmaya devam etti. Zaman farkı 1 dakika 20 saniye olarak verildi. 7 sporcu tempoyu iyice artırmaya başladı.

KURU PARKURDA ZAMAN FARKI ERİDİ

Yağışın sona ermesi parkurun kurulmasıyla pelotonun saatteki hızı 60-70 kilometreye kadar çıkınca kaçış grubunun temposu da azaldı. Finişe 20 kilometre kala zaman farkı 25 saniyeye ardından 15 saniyeye kadar düştü. Kaçış gurubu ile peloton artık birleşti diyebiliriz. Yine toplu bir finiş beklentisi olma ihtimali büyüktü. Finişe 5 kilometre kala pelotonda hareketlenmeler başladı. Artık pedalına güvenen ya kaçacak ya da son metrelerde klasını ve gücünü ortaya koyacaktı. Ve beklenen oldu. Peloton toplu finişi yaptı. Finişi ilk geçen sporcu Bahrain-Victorious Takımı’ndan Matevz Govekar etabın galibi oldu. Yarınki etapta genel klasmanda birinciliğe yükselen Polti Kometa takımından Giovanni Lonardi Magenta renkli mayoyu giyecek.

EN ZOR ETAP YARIN

Tour Of Antalya’nın üçüncü gününde yarışın kraliçe etabı olarak Kemer-Tahtalı tırmanış etabı koşulacak. 136.7 kilometrelik bu zorlu tırmanış etabında yokuşçular tüm hünerlerini ortaya koyacak ve etabı alan sporcu büyük ihtimalle yarışının kazananı olarak büyük bir mesafe katetmiş olacak.

MAYOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Genel klasman liderine verilen AKRA sponsorluğunda Magenta Mayo’yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. 23 yaşındaki İtalyan sporcuya mayosunu Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz giydirdi.

En iyi sprintere verilen Diana Travel Sarı Mayo’yu Polti Kometa Giovanni Lonardi elde etti. Sporcuya mayosunu Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan giydirdi.

En iyi tırmanışçıya verilen sponsorluğundaki Corendon Airlines Turuncu Mayo’yu Beykoz Belediyesi Spor’dan Natnael Berhane kazandı. Sporcuya mayosunu AKRA Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut takdim etti.

Beyond Antalya klasman liderine verilen Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki Yeşil Mayo’yu Alpecin-Deceuninck Takımı’ndan Jensen Plowright kazandı. Yeni Zelandalı sporcuya mayosunu AKRA Hotel Genel Müdürü Gökhan Polat giydirdi.