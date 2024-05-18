Sakarya Bike Fest kapsamında şehrin en güzel köşelerinden geçen Tour Of Sakarya’nın 2’nci etabı bisiklet fırtınası estirdi. Yarış sonunda podyuma çıkan Sakarya Büyükşehir sporcusu Burak Abay ile Türk sporcu Serdar Depe ülkesine büyük bir gurur yaşattı. Festivalde heyecan 19 Mayıs’ta iki yarış ve İkilem konseriyle zirveye tırmanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Sakarya Bisiket Festivali (Sakarya Bike Fest) adrenalin dolu anlara sahne oluyor.

Dağ bisikleti yarışı (MTB) ile başlayan bisiklet rüzgarı, geçtiğimiz gün dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour Of Sakarya ile adeta bir fırtınaya dönüşmüştü.

NEFES KESEN MÜCADELE

Dünya genelinden onlarca ülkenin katılım sağladığı yarışın 2’inci etabı ise bu sabah 10.00’da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden start aldı.

8 farklı ülkeden 13 takım, şampiyonluk hedefiyle başlangıç çizgisine ilerledi. Dünya şampiyonlarının yer aldığı 72 sporcu, erken saatlerde vadiden yola çıktı. Türkiye, Moğolistan, Kazakistan, Çin, Fransa, Güney Afrika, İran ve Cezayirli spocular nefes kesen bir mücadele ortaya koydu.

128 ÜLKEDEN CANLI

Sırasıyla Küçükhataplı, (Kaynarca) Yenikent, (Adapazarı) Büyükyanık (Kaynarca) ve Camili güzergahlarından geçen sporcular, ortalama 3 saatten fazla bir süre boyunca hiç ara vermeden pedal çevirdi.

128 ülkeden aynı anda canlı olarak yayınlanan yarış, Sakarya’nın bisiklet alanındaki iddiasını da zirveye taşıdı. Çinli sporcu Xianjing Lyu finiş çizgisini ilk göğüsleyen isim oldu. Lyu, aynı zamanda liderlik mayosunu da giydi.

SAKARYA’NIN GURURU

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yıldız sporcusu Burak Abay ise yarışı ikinci tamamlayarak şehrine büyük bir gurur yaşattı. 3'üncülüğe ise yine bir Türk sporcumuz Serdar Depe yerleşerek yaşadığımız gururu ikiye katladı.

2 ayrı yarış ve konser

Tour Of Sakarya’da heyecan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda yapılacak son etapta coşkuya dönüşecek. Bayram akşamında ayrıca Sakaryalılar, İkilem Grubu’nun ücretsiz halk konserinde buluşacak.

Tour Of Sakarya parkur / gün bilgisi

3. Etap 19 Mayıs Sakarya-Kaynarca-Karasu

İŞTE DETAYLI YARIŞ/ETKİNLİK TAKVİMİ

19 Mayıs 16.00-19.25 Tour of Sakarya Etap 3 Start

19.30-20.00 Tour of Sakarya Etap 3 Ödül Töreni

20.30-22.00 İkilem Konseri

26 Mayıs 16.00-17.00 Finals Women and Men – UCI XCE World Cup (MTB Eliminatör Dünya Kupası)

17.15-17.40 Seremoni

18.00-18.45 Birkan Polat Show