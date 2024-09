İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un geçtiğimiz ilkini düzenlediği, dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek bisiklet yarışı ‘Tour of İstanbul’, yalnızca 1 yıl içinde, “2.2 kategorisi”nden “2.1 kategorisi”ne yükseldi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından, Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) onayıyla, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen “Tour of İstanbul”, benzer yarışların 3-4 yılda ulaştığı noktaya, 1 senede ulaştı.

“2.2 kategorisi”nden “2.1 kategorisi”ne yükselen ve dünyada iki kıta arasında gerçekleştirilen tek bisiklet yarışı konumundaki Tour of İstanbul’un ikincisinin tanıtımı; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. İBB’nin Saraçhane’deki ana yerleşkesinde düzenlenen basın toplantısı, yarış direktörü Mutlu Erçevik’in parkur ve katılımcı takımlarla ilgili verdiği detaylı bilgilerle başladı.

“SPOR, HER YÖNÜYLE ÇARPANI ÇOK YÜKSEK BİR ORGANİZASYON”

İstanbul Bisiklet Turu’nun adının bile kendisini çok heyecanlandırdığını belirten İmamoğlu, “İstanbul'un olağanüstü özelliklerini, sporun büyük erişim gücüyle bir araya getirdiğimizde, tahmin edemeyeceğiniz kadar üst seviyede müthiş sonuçların çıktığına şahitlik ediyoruz. Spor, her yönüyle çarpanı çok yüksek bir organizasyon. İstanbul'u sporla, özellikle de uluslararası organizasyonlarla bir araya getirdikçe, hem dünyada milyonlarca insana İstanbul'umuzu tanıtıyoruz ve bu şehre ulaşma şansını veriyoruz hem de onlara en güçlü ve en doğru, İstanbul'a yakışan, ülkemize yakışan mesajları, bu vesileyle, daha itibarlı bir biçimde e ulaştırdığımızı düşünüyorum” dedi.

İstanbul’u, ‘dünyanın en önemli medeniyet başkenti’ olarak niteleyen İmamoğlu, “İstanbul'un bu dokusunu insanlarımız yaşadıkça, gördükçe, böyle bir sporla birleştiğini daha derinden hissettikçe, ben eminim, İstanbul'u koruma ve İstanbul'u geliştirme duygusunu en yüksek seviyeye taşıyacaktır. Doğasını, havasını, çevresini, tarihini, bütün o güzel dokularını koruma konusunda da sorumluluklar yükleyecek bir organizasyon olduğunu düşünüyorum Tour of İstanbul'un” diye konuştu. İstanbul’un 2027’de Avrupa Oyunları’na ev sahipliği yapacağını hatırlatan İmamoğlu, “Bizim en büyük idealimiz, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı, dünyaya örnek bir biçimde İstanbul'da gerçekleştirmek. Bu turnuvalarla, aslında buna da bir altlık oluşturduğumuzu, bir spor şehri İstanbul'un varlığını da bütün dünyaya göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“WORLD TEAM”LER İSTANBUL’DA YARIŞACAK

Düzenlendikten sadece 1 yıl sonra, 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükselen Tour of İstanbul’a, bu sene 154 bisikletçinin katılması bekleniyor. Dünyanın bir numaralı bisiklet turu olan Fransa Turu’nun da katılımcılarından olan Astana Takımı, Tour of İstanbul’da yarışan ilk “World Team” (dünya takımı) olarak kayıtlara geçecek. Tour of İstanbul’da, bu yıl İBB Spor Kulübü sporcuları da yarışacak. İBB Spor’un hedefi, ilk etapta ‘pro takım’ seviyesine ulaşmak; uzun vadede de World Team olmak. Tour of İstanbul’da Türkiye’den ayrıca; Spor Toto, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi takımları yer alacak. 12 - 15 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.