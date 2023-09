Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur’un verdiği startla Şile Kalesi’nden başlayan Tour of İstanbul’un zorlu 2’nci etabında zafere Restaurant Suri - Carl Ras takımından Daniel Stampe ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - İBB iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul’da 2’nci etaba başlayan 107 bisikletçi güne Şile Limanı’ndan “merhaba” dedi. İstanbullu amatör bisikletseverlerin uğrak güzergahı Şile’nin tarihi M.Ö. 7’nci yüzyıla dayanıyor. Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapmış İstanbulluların sayfiye destinasyonu aynı zamanda eski Yunancada “Vahşi Çiçek” anlamına gelen her mevsim keyifli bir tatil yeri.

Tour of İstanbul pelotonu için Şile gün boyu dalgalı profilde, ataklara açık yüksek tempolu bir yarış günü anlamına geliyordu. Nitekim öyle de oldu. Daha ilk kilometrelerden yüksek hızda geçen yarışı, Danimarka’nın kıta ekibi Restaurant Suri - Carl Ras 2’de 2 yaparak Daniel Stampe ile kazandı.

1996 doğumlu Stampe’nin 7 saniye gerisinden Alessandro Romele (Team ColbackBallan CSB), 15 saniye ardından ise Nicolas Vinokurov (Astana – Qazaqstan Development Team) bitiş çizgisine ulaştı.

Etap sonu Gustav Wang genel klasmandaki liderliğini korurken, Gianni Marchand klasmanın 2’nci, Lukas Rüegg’se 3’üncü sırasında günü tamamladı.

Gün sonu podyuma çıkan sporculara ödülleri Spor İstanbul AŞ Genel Müdürü Renay Onur, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Güllüce, Şile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Bedrettin Naim Aslan tarafından taktim edildi.