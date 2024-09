İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul, Yenikapı-Yenikapı etabıyla sonlandı. 4 gün süren turun şampiyonu Fransız TotalEnergies takımından Mathieu Burgaudeau oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul’un düzenlediği Tour of İstanbul’da bugün son etabı heyecanı yaşandı.

Turdaki tüm aksiyon Yenikapı'daki sağanak yağmur altındaki sprint finişiyle sona erdi. Mathieu Burgaudeau, Davide Gabburo’nun yoğun yağış altında gidilen kaotik sprint finişindeki 4. etabı kazandığı günde, genel klasman şampiyonluğunu ilan etti. Mathieu Burgaudeau’nun genel klasman lideri olarak turuncu mayoyla başladığı Yenikapı-Yenikapı etabında 127 sporcu pedal çevirdi.

Turun son etabına İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İBB Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Mustafa Osman Turan, İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı Barış Yıldız, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Emre Fırıncı ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Taner Aksu da katıldı. Tour of İstanbul şampiyonu Mathieu Burgaudeau, ödülünü İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’dan aldı.

ŞAMPİYON BURGAUDEAU’DAN KARİYER İLKİ

Mathieu Burgaudeau, kara bulutların dolaştığı bir pazar günü Tour of İstanbul’un son etabında şampiyonluğu kazandı; bu zafer 25 yaşındaki Fransız bisikletçinin kariyerinde bir etaplı yarışta elde ettiği ilk genel klasman birinciliği olarak da kayıtlara geçti.

Şile’deki 2. etapta zaferi kazandıktan ve lider mayoyu omuzlarına geçirdikten sonra Burgaudeau, Polonezköy’de de bitiş çizgisinden turuncu mayoyla ilk sırada geçti ve rakipleri karşısında liderliğini perçinledi. Son gün bir sürprize mahal vermeyen TotalEnergies, Tour of İstanbul’da podyumun en üst basamağına Burgaudeau ve üçüncü basamağına da Emilien Jeannière ile çıkmayı başardı.

Tour of İstanbul’un genel klasmanında nihai ilk üç ise şöyle sıralandı:

Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) Alessandro Romele (Astana Qazaqstan Team) Emilien Jeannière (TotalEnergies)