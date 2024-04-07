Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 6.’sını düzenlediği Uluslararası Tour Of Mersin’in en zor etabı olan 3. etabı da tamamlandı.MERSİN (İGFA) - 3. etabın birincisi Japonya’nın VC FUKUOKA takımından Benjami Reverte Prades 3 saat 9 dakika 28 salise ile olurken, Eritre’den BIKE AID takımından Dawit Yemane 3 saat 9 dakika 38 salise ile ikinci oldu. Üçüncü ise Polonya’nın MAZOWSZE SERCE POLSKI takımından 3 saat 9 dakika 46 saniye ile Marcin Budzınskı oldu.

Gökayaz: “Mersin’e farklı bir renk geldi”

3. etapta sporcuları yalnız bırakmayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, organizasyonla ilgili değerlendirme yaparak, “Tour Of Mersin gayet iyi gidiyor. İlk iki gün parkurlarımızı tamamladık. İlk gün Anamur’dan başladık ve Gülnar Yanışlı’da sonlandırdık. İkinci gün de yine Gülnar’dan başladık ve Mezitli’de sonlandırdık. Her şey çok iyi gidiyor. Tüm sporcularımız memnun. Mersin’de farklı bir renk, hareket ve canlılık geldi. Biz Mersin’i bisiklet şehri olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde genişletiyoruz” dedi.

Prades: “Etap çok güzeldi”

Yarışa Japonya’dan katılan ve 3. etabı birincilikle bitiren Benjami Reverte Prades, Tour of Mersin ile ilgili değerlendirme yaparak, “Bugünkü etabı kağıt üzerinde görünce çok hoşuma gitmişti ve kafamda canlandırmıştım. Çok çetin bir etaptı çünkü geniş dönüşler olduğu kadar dar dönüşler de vardı. Kafamdaki gerçek oldu ve kazandım. Bunun için de çok mutluyum” derken, final gününü de oldukça merak ettiğini ifade ederek, “Bugünkü yarış etabı güzeldi ama çok da zordu. Yarın daha düz bir alanda yarışacağım için en iyi sprint atan kazanacak. Umarım o da zevkli bir yarış olur” ifadelerini kullandı.